Eleccions a Catalunya: Carrizosa: «És una meravella pensar que podem trencar l´hegemonia nacionalista»

El portaveu adjunt de Cs, Carlos Carrizosa, va assegura que aquestes són unes «eleccions com cap de nosaltres ha vist en democràcia». A la sala de plens de Blanes amb el candidat de Cs per Girona, Jean Castel, va assegurar que «és una meravella pensar que podem trencar aquesta hegemonia nacionalista i poder dir que Catalunya també som nosaltres».

Va reconèixer que Cs està «capitalitzant la defensa de la Constitució i els valors a Catalunya perquè sempre hem tingut el mateix discurs» i per això va indicatrque Cs «és el vot útil» perquè «defensem de forma nítida acabar amb el procés, fer que tornin empreses, recuperar les institucions, defensar el corredor mediterrani, unes rodalies que funcionin i un sistema de finançament beneficiós per a tots». Carrizosa va dir que un govern liderat per Arrimadas «governarà per a tots els catalans» perquè la igualtat a l'educació, l'accés a les ajudes a la dependència, la reducció de llistes d'espera «són coses que ens afecten igual».

Al matí, el número 2 de la candidatura de Ciutadans (Cs) al Parlament per Girona, Alfonso Sánchez, va assegurar ahir que resulta «imprescindible habilitar un CAP amb servei d'urgències a la Costa Brava per descongestionar els hospitals de Calella i el Comarcal de la Selva». Així ho va assegurar després de la reunió sectorial que va mantenir amb el gerent de la Corporació de Salut Selva-Maresme, Iñaki Garcia i el director adjunt de gerència de l'hospital Comarcal de la Selva, Marcel Prats.