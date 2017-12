«Fruit de la ingenuïtat del Govern hi va haver manca de previsió»

Per saber on em moc: estem vivint en una república?

La República va ser decidida l'1 d'octubre per la seva gent, però en falta la sobirania real sobre cada un dels aspectes que ha de fer possible la seva construcció.

Però hi som o no hi som?

Potser s'ha vist frenada per un excés d'innocència, de confiança en un Estat espanyol que el Govern creia més democràtic del que ha demostrat ser. En això estem, construint la república.

Ho ha decidit en un referèndum sense cap garantia?

Les garanties que molts exigien es van dur a terme: cens, meses, recompte, etc. I malgrat la violència que va exercir l'Estat espanyol, van sortir a votar més de 2 milions de persones. I és la mateixa gent la que va aportar les garanties.

Algú del Govern va trair el poble?

En quin sentit ho diu?

En el fet que no vivim en una Catalunya independent.

És cert que no és fàcil fer una anàlisi de com hem arribat fins aquí, però jo evitaria parlar de traïcions. En tot cas el Govern ha pecat de certa ingenuïtat respecte a qui tenia a l'altra banda. I segurament fruit d'aquesta ingenuïtat hi va haver una manca de preparació i previsió sobre la repressió que hi podia haver. Però la traïció sobre la democràcia i sobre el poble la comet l'Estat espanyol.

No és ingenuïtat pensar que el Govern català va ser ingenu?

Tenint en compte la repressió que han patit els membres del Govern, no m'atreviria a jutjar la seva ingenuïtat. Si de cas, confiaven que l'Estat espanyol era democràtic. Nosaltres fa anys que ho denunciem. Potser el PDeCAT i ERC no volien ser conscients d'aquesta realitat.

La CUP s'ho ha muntat molt bé: ni un empresonat del seu partit.

Les CUP i els moviments alternatius d'esquerres hem patit amb molta violència la repressió de l'Estat espanyol amb empresonaments, tortures i repressió, també per motius ideològics i polítics.

Com creu que reaccionarà Espanya si els partits independentistes obtenen la majoria?

Aquesta és la gran incògnita. Nosaltres les considerem eleccions il·legítimes, però ens hi presentem perquè les urnes no ens han de fer por. Comptem que hauran d'acceptar el resultat, perquè el que ve, si no, és la involució definitiva d'aquest Estat i la renúncia als valors democràtics.

L'independentisme podria perdre la majoria: què han fet malament?

S'ha d'interpel·lar la majoria de classes treballadores i populars del país. Ja en la negociació dels pressupostos vam deixar clar que calia anar més enllà en temes que afecten la redistribució de la riquesa. Nosaltres hem estat molt crítics amb aquesta i altres accions del Govern. Hauríem aconseguit un país més just i igualitari, i a més hauríem interpel·lat aquestes classes populars que li deia.

Haurien eixamplat la base social, vaja.

Sí, l'hauríem sumat al projecte republicà. Aquests dos anys passats ens han de servir per aprendre tot el que hauríem pogut fet millor. I per això, la CUP és imprescindible, per aconseguir aquesta ampliació de la base social del projecte republicà.

Tirar endavant el procés amb només un 48% dels vots, no va ser precipitat?

Per això es va fer el referèndum (riu). Realment el resultat del 27-S, que es volia plebiscitari, va ser poc clar. Però el resultat del referèndum va ser més de 2 milions de persones a favor de la república, malgrat la violència de l'Estat.

Ja, i això ens porta a unes noves eleccions. Imagini uns resultats semblants al 27-S.

Aquestes eleccions ja no són un plebiscit. El plebiscit va ser el referèndum de l'1 d'octubre. Ara el que cal és implementar el resultat del referèndum. I se'm fa estrany imaginar que el resultat del 21-D sigui gaire diferent del de l'1 d'octubre.

I si és semblant al 27-S?

Seguir interpel·lant la majoria de la gent perquè se sumi al projecte republicà. Depèn de com quedi el Parlament, caldrà continuar fent valdre el mandat popular de l'1-O. I també caldrà que la gent, organitzada i des de fora, exigeixi aquesta implementació de la república. La voluntat popular ha estat expressada i ha de continuar essent expressada amb totes les seves eines. Al Parlament, i fora del Parlament.

I si l'independentisme no guanya?

Aquest escenari no el tinc en compte. Però si així fos, som demòcrates, i el resultat d'unes eleccions, encara que siguin il·legítimes, l'acceptaríem...pel que fa al Parlament. Si el moviment republicà no surt vencedor al Parlament, la CUP continuarà defensant el resultat de l'1-O des de molts altres espais i a través de la lluita al carrer que ens és característica.

Quins serveis s'haurien de nacionalitzar a Catalunya?

Hem de recuperar la gestió de l'aigua a tots els municipis del país. S'ha de transformar l'Institut Català de Finances en una banca pública que ens doti de sobirania econòmica per no dependre de l'Estat espanyol. Tots els serveis sociosanitaris han de recuperar la titularitat pública. I en el camp de l'educació hem de treballar per eliminar tot finançament públic a les escoles que segreguen per sexe, l'escola ha de ser pública, de qualitat, catalana i accessible per a tothom. També l'energia, no pot ser que es talli la llum a gent que no pot pagar. És imprescindible la gestió pública dels serveis estratègics. Han de servir per donar atenció a les persones si no per fer negoci.

Vostès han donat suport a un govern de la dreta catalana, que va en sentit contrari.

És cert que la dreta catalana, com en diu vostè, va rebutjar una modificació d'impostos, o retirar els ajuts a escoles privades que segreguen, votant amb el PP i C-s. Però no podem menystenir el viratge a l'esquerra que ha significat aquest procés cap a la república, recordi la llei d'habitatge. Hem de teixir majories d'esquerra per consolidar aquest viratge. Aquesta república és d'esquerres i al servei de la gent.