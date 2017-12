L´Associació Catalana de Drets Civils tem que hi ha hagi més líders polítics presos

La providència del magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena fa témer a l'Associació Catalana de Drets Civils que augmenti el nombre de líders polítics presos. L'entitat està formada ara per les quinze famílies dels membres del Govern cessat en aplicació del 155, a més de les de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart. Després que aquest dilluns el Suprem hagi decidí eixamplar la investigació, els membres de l'entitat temen que es puguin emprendre mesures contra més líders polítics. L'entitat ha obert un compte per ajudar les famílies a tenir fons suficients per atendre necessitats. La tresorera, Diana Riba, ha explicat que un viatge amb cotxe fins a una presó de Madrid "pot costar 350 euros" i poden fer fins a "sis visites mensuals". De la seva banda, la presidenta de l'entitat, Meritxell Lluís, ha dit que es van "enfonsar" quan el Tribunal Suprem només va deixar en llibertat cautelar sis dels deu presos. L'entitat s'ha presentat en societat aquest dimarts a Girona on l'alcaldessa, Marta Madrenas, ha demana que "el 'No esteu sols' no sigui només un lema".