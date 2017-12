Llorenç Planagumà: «Esperem mantenir l´escó aconseguit el 2015 a Girona»

El cap de llista de Catalunya en Comú-Podem (CatECP) per Girona el 21-D, Llorenç Planagumà, espera poder mantenir el diputat que van aconseguir en els comicis del 2015 quan la formació es va presentar amb el nom de Catalunya sí que espot. Admet que aquests comicis estan marcats per la polarització, amb un bloc d'independentistes i un altre de defensors del 155, i subratlla que només els comuns podran "fer de pont" i "cosir" una societat dividida. "El sentit comú que representem no està ni en el PP, que tensa més la situació, ni en aquells que han fet coses que eren impossible", diu Planagumà, que afegeix que la reducció de les desigualtats i l'agenda social i ambiental són el pal de paller del seu programa. El cap de llista assenyala que aquests són els comicis "més importants des de la restaurada Generalitat" i apel·la al votant indecís per aconseguir, des de Girona, "reequilibrar" la relació entre l'àrea metropolitana i la resta del territori amb temes com l'aigua i l'energia.

Llorenç Planagumà és un geòleg olotí i activista ambiental que ha fet el salt a la política com a cap de llista de Catalunya en Comú-Podem (CatECP) per Girona el 21-D, agafant el relleu del seu antecessor Marc Vidal. El fet de no ser una cara coneguda no creu que li vagi en contra sinó tot al contrari. Defensa que els temps actuals demanen "candidats compromesos que hagin trepitjat molt el territori" per aportar la seva expertesa. En el seu cas, explica que ha decidit entrar en política per "canviar les coses i no quedar-se només en les trinxeres socials".

El cap de llista assenyala que aquests comicis són els "més importants des de la restaurada Generalitat" i que han de permetre "recuperar l'autogovern per a la gent". És per això que convida els votants a "pensar molt bé el seu vot" i no deixar-se eclipsar per la situació "polaritzada" que viu el país, amb un marcat bloc d'independentistes i un altre que defensa el 155. Planagumà creu que el "sentit comú" i la "coherència" són els trets que defineixen l'actuació dels comuns en els últims anys, amb temes com la defensa d'un referèndum acordat amb l'estat espanyol, a diferència dels seus adversaris. "El sentit comú que representem no està ni en el PP, que tensa més la situació, ni en aquells que han fet coses que eren impossible", assenyala. I afegeix que el seu partit és l'únic capaç de "fer de pont" i "cosir" una societat dividida com la catalana.

Ampliar la sobirania de Catalunya és un dels grans objectius que s'han marcat. Una sobirania, precisa, que no implica la independència sinó un govern amb més capacitat per "reduir les desigualtats i impulsar una agenda social i ambiental". I és que per Planagumà la prioritat és reduir les desigualtats que fan que, actualment, "no hi hagi una democràcia". Posa d'exemple d'aquelles persones que no poden votar per ser estrangeres malgrat viure a Catalunya. Un grup que, segons diu, representa un 16% de la població.

Assegura que hi ha molta feina a fer per revertir aquestes diferències i que, un cop resoltes, serà el moment de plantejar "altres sobiranies nacionals, on la majoria de catalans també decideixin quina relació volen amb la resta de pobles espanyols i d'Europa".

Preguntat per si creu que la baixa del fins fa poc secretari general de Podem Catalunya, Albano-Dante Fachin (molt crític amb Xavier Domènech i la direcció del partit a Madrid) pot restar-los força, Planagumà respon el següent: "Ens ha cohesionat més com a organització política i ens ha apropat a la gent, encara que alguns també s'han allunyat; tota crisi passa factura però també serveix per avançar".



Ciutadans, la competència directa dels comuns a Girona

Planagumà admet que la demarcació de Girona no és un "territori fàcil". S'han marcat com a objectiu mantenir el diputat que van aconseguir en els comicis del 2015 –que va ocupar en aquell moment Marc Vidal amb Catalunya Sí Que Es Pot.

També té clar que el seu principal rival és Ciutadans, que és amb qui creuen que es disputaran aquest escó. Cs va aconseguir dos diputats a les passades eleccions. El votant indecís serà clau, segons Planagumà, i creu que cal "lluitar-lo" fins a l'últim moment. "Que cap ciutadà opti per votar Cs pel context que vivim; votar Cs és votar el PPC i ho explicarem per activa i per passiva", afirma.

Pel que fa al PSC, el cap de llista dels comuns creu que no són una amenaça tan clara, entre altres coses perquè representen "la vella política". Ciutadans, en canvi, es pot veure com a una "marca nova" i per Planagumà, cal explicar que "venen una política que és totalment mentida i que mai representaran les classes populars del país".



Turisme i salut, les prioritats

Pel que fa a les propostes per a comarques gironines, el cap de llista dels comuns fixa com a prioritats treballar per un turisme de qualitat, sostenible i sense precarietat laboral; revertir les retallades en salut –que xifra en un 20% des del 2010- i dotar de més recursos els espais naturals protegits per dinamitzar l'economia i seguir avançant en la conservació del patrimoni natural, entre d'altres.

Planagumà està convençut que la demarcació de Girona, que aporta dissets dels 135 escons del Parlament, tindrà un paper "clau" per "reequilibrar" la relació entre l'àrea metropolitana i la resta del territori. Considera que el model territorial actual "no funciona" i apunta que aquest serà un dels "grans reptes" de país, com és aconseguir "encaixar la gran Barcelona dels anys 60 amb la resta del territori, perquè dialoguin de forma fraternal i equilibrada". Posa l'exemple del cabal ecològic del Ter. "Tenim un riu que s'està morint perquè l'aigua es transvasa a l'àrea metropolitana i alimenta entre 4 i 5 milions d'habitants". Però afirma que també passa en altres àmbits, com ara l'energètic.