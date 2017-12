Rovira acusa PSC, Cs i PPC de "permetre que el feixisme corri impune pels carrers" de Catalunya

La número dos de la llista d'ERC per Barcelona, Marta Rovira, ha carregat aquest dimarts contra el que ella anomena "el bloc de la dictadura del 155", i els ha acusat de connivència amb actituds antidemocràtiques. Després de defensar la feina feta per Esquerra i pel Govern, Rovira ha afirmat que tot això ho han hagut de fer "mentre PP, PSC i Cs permeten que el feixisme corri impune pels carrers del país". "Nosaltres som i serem intolerants amb el feixisme", ha etzibat . Rovira ha fet aquestes acusacions durant el míting dels republicans a Girona on, davant un miler de persones, ha compartit per primer cop escenari amb la cap de llista per la demarcació gironina, Dolors Bassa. Ha estat ella, precisament, qui més ha insistit en la necessitat de "convèncer indecisos" perquè donin suport a la llista d'Esquerra. "Hem de votar ERC i no el que alguns diuen una llista de país. Es votaria una llista de país si només hi hagués una votació. Però hi ha d'haver una votació i un Govern responsable. I això només ho tenim amb la garantia d'ERC", ha sentenciat.

Marta Rovira ha dedicat gran part de la seva intervenció ha intentar desacreditar la capacitat de Cs per poder governar, i ho ha comparat amb l'experiència de gestió i govern que tenen els republicans. "ERC és un partit que té al servei de la ciutadania 1.457 regidors, 260 alcaldes, no com Cs que s'han de conformar en donar suport a Lleida a Àngel Ros i només per treballar contra la llengua cat i els obres de Sixena. Quan tenen l'oportunitat de fer un alcalde només ho fan pels interessos del 155 i així ho han demostrat", ha sentenciat.

Ena quest sentit, i replicant a la candidata de Cs, Inés Arrimadas, que diu que si els independentistes manen faran de nou el que han fet perquè són els de sempre, Rovira ha volgut dir que "sí, que són els mateixos". "I tant, som i serem els més fidels i lleials que als mandats democràtics que ens donin els ciutadans del país i els complirem fins el final", ha conclòs entre aplaudiments.

Al seu torn, Bassa ha lamentat que no s'estigui fent "una campanya amb normalitat" perquè alguns membres del Govern destituït van sortir fa poc de la presó i altres com Oriol Junqueras encara hi són. Però, a més, ha volgut fer una distinció i, sense esmentar-los, ha explicat que Esquerra està veient-se més perjudicada que JxCat en aquesta campanya per la "repressió de l'Estat". "No tenim el nostre candidat aquí. Ni tant sols en pantalla, no ens pot ni dir el que vol ara, com altres poden fer. El tenim empresonat", ha lamentat.

En aquest sentit, Bassa ha afirmat que des que va sortir de la presó se sent "indignada i orgullosa alhora". "Estic indignada per escoltar i veure que l'autoritarisme vol fer defensa per sobre de la democràcia i aquesta indignació és la que fa que digui que per aquí no passaran", ha dit. Bassa també ha volgut fer una apel·lació al vot útil per frenar Cs a les urnes el 21-D, i ha insistit en la necessitat de convèncer tothom, i fer el possible i impossible per guanyar aquestes eleccions".

En la mateixa línia ha fet la seva intervenció Carme Forcadell, presidenta del Parlament i número quatre de la llista per Barcelona. "Votarem ERC perquè és l'únic vot útil en aquesta campanya. Vull que sortiu i ho dieu, que convenceu els indecisos. Perquè el 21-D guanya la repressió i el 155 o guanya la dignitat i al llibertat, guanya Arrimades o guanya ERC", ha sentenciat. Forcadell, a més, ha deixat clar que per a ella, PPC, PSC i Cs "no poden governar Catalunya". "Els partits del 155, els de l'espoli de Sixena, els que volen destruït l'escola catalana, els que van trucar perquè marxessin les empreses, els que han humiliat les institucions catalanes. Cap pot governar el país", ha sentenciat.



Torrent defensa Rovira

El número dos de la candidatura per Girona, Roger Torrent, també ha intervingut a l'acte, i també ha demanat als assistents que "convencin tots els indecisos". A més, el republicà ha aprofitat per defensar Marta Rovira davant la possibilitat que passades les eleccions acabi sent cridada a declarar davant el jutge com a investigada per l'1-O. "Volen anar contra gent honrada i honesta com la Marta. Ens hem trobat entrebancs, però persistim i resistim. Perquè ells també saben que som l'única garantia de parar els peus al bloc monàrquic del 155, de parar els peus a Arrimadas, i ho farem. I tant que ho farem!", ha sentenciat.