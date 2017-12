El Suprem apunta Mas, Rovira i la CUP en la investigació sobre la DUI

El jutge del Suprem Pablo Llarena va apuntar en la seva providència d'ahir un ampli grup de dirigents integrats al comitè estratègic en el qual es va recolzar el procés independentista, entre ells Artur Mas i Marta Pascal, del PDeCat, i Anna Gabriel, de la CUP.

Llarena va sol·licitar noves diligències i planeja estudiar, un cop tingui els resultats, si imputa és persones, com les citades o com la dirigent d'ERC i candidata a les eleccions del 21-D Marta Rovira.

Una agenda trobada per la Guàrdia Civil a casa de Josep Maria Jové, número 2 de l'exconseller Oriol Junqueras, ha revelat noms clau del nucli polític que va impulsar el full de ruta per a la ruptura, entre ells la secretària general d'ERC, Marta Rovira, i la dirigent de la CUP Anna Gabriel. Així ho revela un informe de la Guàrdia Civil, a què ha tingut accés Efe, que consta en el sumari de la causa oberta pel titular del jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona, que el passat 20 de setembre va ordenar, en el marc de la seva investigació sobre els preparatius de l'1-O, la detenció d'una quinzena d'alts càrrecs del Govern, entre ells Jové.



Associacions independentistes

En la seva providència d'ahir, el jutge apunta contra els líders del PDeCAT, ERC, la CUP i les citades associacions en tant que membres d'aquest comitè. A més, el magistrat vol saber si hi va haver un concert per a la independència entre els representants de CDC, ERC i les associacions independentistes ANC i Òmnium Cultural, així com l'AMI, i en quins actes concrets es va plasmar aquest suposat pla. D'aquesta manera, polítics com Artur Mas i Marta Pascal, com a president i coordinadora general del PDeCAT, o Anna Gabriel, com a portaveu i dirigent de la CUP, podrien veure's afectats. també hi figuren l'exconseller de Presidència Francesc Homs i el jurista Carles Viver i Pi Sunyer. A ells podrien arribar algunes de les instruccions que el jutge detalla en la seva providència d'ahir, com per exemple la que assenyala que s'aportin dades objectives del «posicionament d'elogi, tolerància o rebuig que hagin pogut mantenir sobre» qualsevol fet violent ocorregut a Catalunya.