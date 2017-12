Eleccions a Catalunya: Torrent afirma que la candidatura d´ERC «està construïda per governar»

El número 2 d'ERC per Girona, Roger Torrent, va assegurar en un acte a Celrà que «la candidatura d'Esquerra no està creada només per guanyar i oposar-se al 155. Està construïda per governar». «Són unes eleccions tramposes però amb les urnes tornarem a demostrar que la democràcia sempre guanya», va afegir. «Quan el país ha avançat és quan ha posat en valor elements de la nostra societat generositat, fidelitat, l'honestedat i rigor. I generositat és posar els interessos del país per davant del personal o el del partit. I això ho fa l'Oriol Junqueras. Està a la presó per generositat amb el país», va sentenciar Torrent.

La diputada d'ERC a Madrid, Teresa Jordà, va afegir que no són unes eleccions «normals» quan «dos candidats no poden participar en la campanya». I es va preguntar com pot ser que el candidat d'ERC «estigui a la presó i no pugui estar amb nosaltres?». «Estem davant de les eleccions més importants a les quals ens hem afrontat. No ens podem permetre el luxe de perdre davant el bloc del 155, i no ho farem». Jordà va denunciar que l'Estat «no només ens maltracta, és un Estat que està embogit».