Bassa: ERC no té Junqueras a la campanya «ni tan sols en pantalla», «com altres poden fer»

ERC va celebrar ahir a l'Auditori de Girona el seu acte central a la demarcació amb un miler de persones i la presència, entre altres, de la número 2 per Barcelona, Marta Rovira, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, la cap de llista gironina, Dolors Bassa (llargament ovacionada) i el número 2 per Girona, Roger Torrent.

En un acte amb records constants al candidat empresonat d'ERC, Oriol Junqueras, i fent crides a convèncer els indecisos, Bassa apareixia recordant que «avui fa 8 dies que puc ser aquí, a les meves terres, després de 33 dies a la presó» i que només ha estat en dos actes perquè «costa tornar a sortir al carrer». A més, admetia que no està «contenta sabent que hi ha quatre persones empresonades i que hi ha gent fora de Catalunya per la força».

Amb tot, Bassa va criticar que no és una campanya amb una situació de «normalitat» i alguns, com ERC, «sense igualtat de condicions» per la «repressió de l'Estat». «No tenim el nostre candidat aquí. Ni per pantalla», va exclamar lamentant que «no ens pot dir el que vol ara, com altres poden fer», afegia sense esmentar directament a Junts per Catalunya

També va criticar Cs, que dissabte eren a l'auditori gironí. «Diuen que estem adoctrinant els nens», va dir Bassa, però «hem fet que siguin crítics, mai hem adoctrinat» i els «mestres i l'escola catalana en són un bon exemple».

La candidata, que va dir sentir-se «indignada» pel que aquests dies sent a dir al bloc del 155 però també «orgullosa» d'ERC, va carregar contra el PSC i Miquel Iceta. «Crec en la justícia social i no puc entendre que hi hagi líders empresonats mentre algú balla dalt dels escenaris», va afirmar.

Finalment, va assegurar que cal votar ERC i «no el que alguns diuen una llista de país. Es votaria una llista de país si només hi hagués una votació. Però hi ha d'haver una votació i un Govern responsable. I això només ho tenim amb la garantia d'ERC», va reblar.

Per la seva part, Rovira va ser dura amb el «bloc del 155» però sobretot amb la candidata de Ciutadans, Inés Arrimadas. «Diu que hem governat per a la meitat dels catalans, i poc després que no hem governat per ningú. Doncs no, quan de nosaltres depèn governem per tothom, per l'interès general del país», va començar. «I governem bé. Des de moltes administracions», va afegir enumerant els regidors i alcaldes que ERC té. A més, «quan governem nosaltres és quan ho decideixen els ciutadans de Catalunya no per la dictadura del 155», va reblar.

La secretària general d'ERC va criticar les pretensions de Cs per voler governar i defensar Catalunya, per exemple, «aprovant uns pressupostos de l'estat que tenen una inversió ínfima al nostre territori» o «explicant mentides de l'escola catalana i posant en dubte els consensos socials que entre tots hem forjat». Després de lloar els èxits al govern dels últims 2 anys, Rovira va criticar que mentrestant el PPC, PSC i Cs «permeten que el feixisme corri impune pels carrers del país» i va dir que malgrat la repressió de l'1-O i que «ens han imposat» les eleccions «no tenim por a les urnes» i «sortirem a rebentar-les i tornarem a guanyar».

Finalment, es va dirigir «als que ens acusen» i diuen que els independentistes són «els mateixos i faran el mateix»: «I tant que sí, serem els més fidels i lleials als mandats democràtics que ens donin els ciutadans d'aquest país» i «els complirem fins al final», va reblar.

Per la seva part, Forcadell va dir que «estic aquí fent campanya perquè hi ha 4 persones a la presó» i «el 21-D plantarem cara al 155 i guanyarem». De fet, va afegir que «cap dels partits que ha donat suport al 155 pot governar Catalunya» i ERC «és l'únic vot útil». «O guanya la repressió o la dignitat; o Arrimadas o ERC», va dir animant a convèncer els indecisos.

El mateix que va demanar Torrent, que fins ahir no havia coincidit amb Bassa i que va recordar que li havia escrit una carta a la presó. «ERC és l'única garantia per parar els peus al bloc del 155, a Arrimadas i a Rivera», va dir recordant que Junqueras és a la presó «per raons polítiques perquè és la principal amenaça política al bloc del 155». A banda de «parar els peus» a Cs, va sentenciar, el 21-D també va «de construir, de futur» i va dir que la «candidatura no només està feta per guanyar les eleccions, està feta per governar».

Finalment, entre altres, va intervenir Anna Caula. En un símil esportiu, va dir que el 21-D ERC té la «gran final» i, tot i tenir el millor jugador «desqualificat», Junqueras, «hi ha equip per a la victòria».