«No caldrà el 155, si guanyen i es desmarquen de la via unilateral»

Veray va de candidata per Barcelona perquè el PP dubta de treure escó a Girona?

No, de cap manera. Em van demanar a mi que fos la candidata per Girona i n'estic molt contenta. Espero sortir elegida. El que li puc assegurar és que treballaré per fer bé les coses.

Qui lidera el PP gironí, que sembla que hi ha buit de poder?

Cap buit de poder, el president és l'Enric Millo, que ara és el delegat del Govern a Catalunya.

Vol dir que pot estar gaire pel PP gironí?

Miri, fa una mica el que pot, ara. Deixarem passar les eleccions i després veurem.

És difícil ser del PP a les comarques de Girona?

Si li soc sincera, personalment no he tingut mai cap problema. O sigui que per mi no és difícil. Tampoc no és una cosa fàcil, perquè sí que és cert quer a les xarxes socials a vegades et falten al respecte. Però bé, fa temps que soc regidora i no he tingut mai problemes.

És més espanyola que catalana?

He nascut a Figueres. Per tant, em sento catalana i espanyola. Estic molt bé aquí, a Catalunya, però no vull marxar d'Espanya. També em sento espanyola.

Hi haurà sorpasso de Ciutadans per la dreta?

Diuen les enquestes que ells van una mica per davant, però ja ho veurem el dia 21. Nosaltres treballarem per treure el millor resultat. I crec que el traurem, tots sabem que els votants del partit popular solen formar part d'aquest vot ocult. Les enquestes sempre ens donen mals resultats i al final són bons, la qual cosa ens va prou bé.

De tota manera, en la hipòtesi que la llista més votada fos Cs, el seu vot seria per a Arrimadas?

Doncs en aquesta hipòtesi no dic que no, evidentment. Si la resta de forces acorden que la presidenta ha de ser la líder de Ciutadans...

I si el més votat fos el PSC?

Doncs el mateix. Si s'arriba a un acord que sigui Iceta, el votaríem. El que no farem és votar algú independentista. Després de les eleccions, els no independentistes haurem de prendre una decisió.

Darrerament, Albiol s'està postulant de vicepresident. Donen per fet que el PP no guanyarà?

No en tinc constància. El PP no es postula per res més que per treure el millor resultat possible. Ara no toca parlar de càrrecs, en parlarem després del dia 21.

Ja va bé ser residuals a Catalunya, si això suposa més vots a Espanya?

No crec que sigui així, el PP vol treure bons resultats arreu.

Si guanyen els independentistes, és partidària de no aixecar el 155?

Si guanyen els partits independentistes, però el que fan és governar per a tots els catalans, segons el seu programa, que jo puc compartir o no compartir, no hi ha cap problema. No caldrà el 155, sempre que es desmarquin de la via unilateral.

I si volen reprendre aquesta via unilateral?

Llavors veurem què hem de fer.

Creu que Aznar hauria actuat igual que Rajoy, en tot l'afer?

Crec que ho haurien fet tan bé l'un com l'altre. En Rajoy ha actuat quan havia d'actuar. No hi havia cap altra opció, qualsevol president actua amb fermesa davant d'il·legalitats així. No sé què hauria fet Aznar, però l'actuació del president espanyol ha sigut la correcta i en el moment correcte.

No podia haver tingut més cintura?

N'ha tingut prou. No ha pres mesures fins que no s'ha declarat la DUI. En Rajoy ha tingut molta paciència.

Què significa quan els pregunten si respectaran el resultat?

És una pregunta absurda. És clar que el respectarem, per quin motiu no l'hauríem de respectar? Només faltaria. Insisteixo: si guanya el bloc independentista i governa per a tot Catalunya, ho respectarem, no hi ha més. Una altra cosa és si es desvien de la legalitat, que aleshores sí que entrarem en escena. Si no és així, ho acceptarem i punt.

És partidària d'indultar els consellers imputats per destensar el clima?

Això són decisions judicials, aquí no hi entraré.

Hi ha diferència entre un nacionalista espanyol i un de català?

No hi ha cap nacionalisme que aporti res. Els nacionalismes, català o espanyol, són tancats, i jo crec que hem de ser oberts.

Els independentistes es consideren superiors als espanyols?

No sé si es senten superiors, però menyspreen els espanyols, això sí.

Què s'ha de fer amb TV3?

És una televisió pública, ha d'emetre per a tots els catalans. Ara no ho fa. Una televisió pública ha de ser plural, i TV3 no ho és. La paguem entre tots els catalans, per tant hauria d'estar al servei també de tots els catalans.

I amb l'escola catalana?

Una mica el mateix. L'escola és un lloc per educar, per ensenyar. No m'agrada parlar d'adoctrinament en l'escola catalana, però ha d'ensenyar i prou, el professor s'ha de limitar a fer la seva feina. El seu pensament polític, que el pot tenir com tothom, l'ha de deixar a fora. I hi ha professors que porten el seu pensament polític a dins de l'escola.

Hi ha fractura social?

Sí, per descomptat. Hi és a la societat i hi és a les famílies. I això és el que el PP intentarà reconduir.

Té solució Catalunya?

I tant que en té. La primera oportunitat de solució la tenim ara, el 21 de desembre. I després amb el diàleg, i parlant. Estic convençuda que hi ha solució. Pel bé de tots.

El procés li ha anat bé al PP perquè a penes s'ha parlat dels seus casos de corrupció?

Al PP tenim casos de corrupció, sí, però el PP és qui més ha legislat contra la corrupció. El PP no és un partit corrupte, si de cas al PP hi ha hagut gent corrupta.

Però gràcies al procés se'n parla poc.

Crec que no.