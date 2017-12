El jutjat admet a tràmit la querella col·lectiva per les càrregues de l´1-O interposada pels tres ajuntaments gironins

El jutjat ha admès a tràmit la querella col·lectiva per les càrregues de l'1-O interposada pels Ajuntaments de Girona, Sant Julià de Ramis i Aiguaviva amb el recolzament dels advocats voluntaris. La querella es dirigeix contra els agents que van actuar, els seus comandaments i els responsables polítics de l'operatiu contra el referèndum per tortures, lesions i delictes contra els drets individuals. El portaveu dels advocats, Albert Carreras, assegura que aquest és un "pas molt important" perquè permetrà que els ajuntaments puguin demanar diligències amb l'objectiu d'acreditar que les càrregues no van ser "una acció espontània" sinó el resultat "d'un pla premeditat i consensuat". Carreras ja avança, però que el procediment serà "llarg" perquè més de 200 ferits han interposat denúncia contra les càrregues (que s'incorporen a la querella). L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha dit que l'admissió a tràmit permetrà investigar a fons "la violència extrema" que va suposar "aquella jornada d'opressió" per "destil·lar-ne responsabilitats".