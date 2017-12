Puigdemont, a Iceta: "L´has feta tan grossa que la dimissió te la demanarà la vergonya, sempre representaràs el 155"

El candidat de Junts per Catalunya (JxCat) a la presidència de la Generalitat a les eleccions del 21-D, Carles Puigdemont, s'ha dirigit al presidenciable del PSC, Miquel Iceta, que ha afirmat que dimitirà d'aquí dos anys si no aconsegueix acords amb l'Estat. En una connexió en directe des de Brussel·les al míting de JxCat a Girona, la seva ciutat, Puigdemont l'ha tutelat: "Ja vas tard, Miquel-155-Iceta, l'has feta tan grossa que la dimissió de la demanarà la vergonya", després de recordar que ha donat suport a l'article de la Constitució que ha "empès" els empresonaments i "l'exili" del Govern. En l'acte, que ha reunit unes 1.000 persones al Palau de Congressos gironí -segons l'organització-, també hi ha intervingut el número sis de la llista per Barcelona, Josep Rull. El conseller destituït ha afirmat que els catalans tornaran "incrementat" el "préstec" de país fet per les generacions més petites, perquè els dirigents polítics actuals han rebut l'"herència" dels seus pares i avis.



Puigdemont ha asseverat que Iceta ja ha tingut moltes "oportunitats" per dimitir, com ara quan el president espanyol, Mariano Rajoy, va tancar la porta al pacte fiscal, o a la demanda d'un referèndum pactat. "On eres quan l'Estat no es va dignar ni a parlar dels 56 punts que li vaig entregà en mà a Rajoy, o quan espolien 10.000 euros de cada família catalana dels nostres impostos? On eres quan la meitat de les lleis aprovades pel Parlament se suspenien pel Tribunal Constitucional?", ha preguntat Puigdemont, interpel·lant Iceta, de nou. "Sabeu on era? Amagat, o menjant paelles mentre estomacaven els seus conciutadans", ha deixat anar.





El cap de llista de JxCat ha dedicat bona part del seu missatge a carregar contra Iceta. Aclamat pel seu públic -avui s'ha sentit més "a prop" de casa-, Puigdemont ha constatat que Iceta va trigar "exactament 155 segons" a posar-se "al servei" de Rajoy. En aquest sentit, el president destituït ha sentenciat que no és creïble que el candidat del PSC plegui perquè no ho ha fet quan ja ha tingut "grans oportunitats" per a fer-ho. Finalment, el dirigent independentista ha manifestat que a Iceta el "jubilarà" el mateix que acabarà amb el 155: "La República dels ciutadans".El míting de JxCat també ha comptat amb els parlaments de l'alcaldessa de Girona i número tres de la llista, Marta Madrenas ; la número 81 i exconsellera del PSC,; el fins ara vicepresident de la Mesa del Parlament i número cinc per Girona, Lluís Guinó ; la cap de llista per Girona, Gemma Geis ; i la directora de la campanya i número 10 per Barcelona,. En la seva intervenció, Madrenas s'ha dirigit als qui volen votar Cs per preguntar-los si de debò estan a favor de "carregar-se" la cohesió social i la convivència.Al seu torn, Geli ha assegurat que no reconeix el PSC, ha afirmat que va triar "sobirania" en comptes del partit dels socialistes per poder-se mirar al mirall "i no tenir vergonya", i ha reivindicat que és "anant junts" com la gent arriba "lluny". Guinó ha subratllat que no valen "equidistàncies" ni "crides al vot útil" -com fa ERC -, ja que l'únic vot útil és Carles Puigdemont. Per la seva banda, Geis ha advertit que si el cap de llista de JxCat no guanya les eleccions Europa entendrà que el procés s'haurà "acabat". "Seria l'error més gran de la nostra història", ha afirmat.Finalment, Artadi ha advertit que tant una victòria del PSC com de Cs el 21-D portaran el president espanyol, Mariano Rajoy, a "manar" a Catalunya.En l'acte també hi ha assistit la coordinadora general de PDeCAT Marta Pascal , i