Carles Puigdemont: «Miquel Iceta representarà per sempre més el 155»

El líder de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, va aprofitar ahir el míting central de la formació a Girona per atacar durament el candidat socialista, Miquel Iceta, tot afirmant que la vergonya l'hauria de fer dimitir i dient-li que «representarà per sempre més el 155». Amb la sala mitjana de l'Auditori plena a vessar -la gran estava ocupada per un concert-, i amb gent seguint l'acte també des del vestíbul i la sala petita, Junts per Catalunya va fer una demostració de força a la ciutat de Puigdemont.

En una connexió en directe des de Brussel·les, el president cessat, que va ser rebut amb crits de «president», va elevar el seu to contra el PSC i especialment contra Iceta, que ahir va dir que d'aquí dos anys dimitirà si no ha aconseguit acords amb l'Estat. «Vas molt tard, Miquel-155-Iceta. L'has feta tan grossa, que la dimissió te la demanarà la vergonya d'haver empès cap a l'empresonament i l'exili i d'haver anat de la mà dels que volen dividir», va afirmar Puigdemont, en referència a Cs i PP. De la mateixa manera, el candidat de JxCat va considerar que Iceta ha trigat «155 segons» a posar-se al servei de Rajoy i va considerar que «aquests 155 segons de la vergonya acompanyaran la història d'aquesta trista deriva del PSC». Per a Puigdemont, el cap de files socialista representarà «per sempre més» el 155 ,és a dir, «les lleixes buides del museu de Lleida». I en aquest sentit, va advertir que «si els catalans posem el nostre autogovern a les mans del règim del 155, d'aquí a quatre anys les lleixes del nostre país estaran buides». Tornant a Iceta, li va dir que la seva última oportunitat de «reconciliar-se amb la història del seu propi partit» és «que accepti el resultat de les urnes i, si torna a haver-hi majoria independentista, es posi al servei de les institucions de Catalunya i no les de Madrid». «Si no ho fa, el jubilarà el mateix que a la monarquia del 155, que serà la república dels ciutadans», va concloure.



«Capital de l'independentisme»

El míting a la «capital de l'independentisme» -tal com la va definir la candidata gironina, Gemma Geis-, va comptar també amb la participació de l'exconseller Josep Rull. Després d'haver passat un mes a la presó, Rull va agrair el «caliu» que noten a cada acte i el suport que van rebre quan estaven empresonats. «Durant tot aquest procés ens han volgut escarnir, humiliar, vexar. Ho han fet emmanillant-nos, per davant i per darrere, tancant-nos a les presons i obligant el president i altres consellers a anar a l'exili», va afirmar, tot agraint a Puigdemont que optés per traslladar-se a Brussel·les per per tal de preservar la «dignitat» de la presidència de la Generalitat. Rull, però, va assegurar que han sortit de la presó «amb la dignitat, les conviccions i els ideals més forts que mai». Per a l'exconseller, el «seny» que tant predica el PP no vol dir «rendició, genuflexionar-se o resignació», sinó que creu que l'actitud més assenyada és «restablir la presidència de la Generalitat i guanyar aquesta república democràtica». Així, va assegurar que es presenta a les eleccions del dia 21 perquè no vol que els seus fills «visquin en un Estat on es pugui empresonar persones per defensar pacíficament les seves idees».

Per la seva banda, la cap de llista per Girona, Gemma Geis, va assegurar que mai s'hauria imaginat entrar en política -«en condicions normals, ara mateix estaria fent zumba a Fontajau»-, però va assegurar que ha acceptat la crida de Puigdemont perquè «en un context excepcional només hi ha una resposta». Per això, va apel·lar a la responsabilitat i va considerar que el dia 21 es viuran «les eleccions més importants de la nostra història», i va defensar que cal votar Puigdemont perquè «té la lupa de tots els mitjans internacionals» «Si el president no guanya, entendran que el procés s'haurà acabat, que ens hem rendit, i seria l'error més gran de la nostra història», va advertir.

Per la seva banda, l'alcaldessa i número 3 de la llista, Marta Madrenas, va assenyalar que «tenim davant nostre un Estat violent i corrupte, fill del franquisme i de Primo de Rivera, que empresona i empeny a l'exili els nostres dirigents, coacciona mestres i periodistes, ofèn a la llibertat d'expressió i té un rei que truca les empreses perquè marxin de Catalunya».

I també va intervenir l'exconsellera socialista Marina Geli, que va assegurar que no reconeix el seu antic partit i que va explicar que havia volgut «mirar-se al mirall i no tenir vergonya».