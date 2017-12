Eleccions a Catalunya: Iceta promet davant els empresaris que «evitarà el desastre econòmic»

El candidat del PSC, Miquel Iceta, va dir davant empresaris catalans que es veu capaç de «reconciliar la societat i evitar el desastre econòmic de Catalunya», i va recalcar el compromís que, si no aconsegueix acords en 2 anys de legislatura, deixarà la Presidència. En una conferència dins del cicle organitzat pel Cercle d'Economia, Iceta va lamentar que l'etapa de govern independentista ha tingut com a «únic resultat net» portar la societat «a la fractura social, el temor pel futur de l'economia i el fracàs polític». «Demano el vot als socialistes, els progressistes, els catalanistes no independentistes, la gent que vol que el seny retorni a la política catalana». «Que em votin perquè puc reconciliar la societat i evitar el desastre econòmic que tots els analistes preveuen si continuem amb un clima d'incertesa i turbulències polítiques».

Com a exemple, va al·ludir l'informe anual del BBVA sobre economia regional d'Espanya, segons el qual «el 2015 Catalunya era la comunitat que més creixia, al 3,7%. El 2016, la tercera (3,5%). El 2017 serà la novena (3%). I l'any que ve, si es compleixen les previsions i espero que no, serà l'última (2,1%)». De la mateixa manera, referint-se a un estudi d'Esade, va alertar que, a causa del procés independentista, un 44% de les empreses ha perdut clients, un 56% han vist baixar les vendes, un 31% tenen clients o proveïdors que han canviat la seva seu social i un 24% han reduït la contractació de treballadors, va explicar.

Per això, la seva intenció és tornar la «confiança» a Catalunya a través de l'impuls de mesures com més de 20 pactes o acords sectorials o «de país», com un pla de xoc social xifrat en més de 3.000 milions o un Pacte d'Estat per a Catalunya que permeti «renovar a fons el pacte del 78». Però no espera un «xec en blanc» com a president. «Si diem que la unilateralitat ha quedat descartada, no podem dir que estarem tota la vida esperant un pacte» i va reiterar el compromís de deixar la presidència si a meitat de legislatura no ha arribat a acords: «Si en un termini raonable de dos anys, aquest president no arriba a un camí raonable d'objectius concrets, haurem fracassat i haurem d'oferir un altre camí als catalans», va insistir.



Demanarà indults si és president

D'altra banda al matí, Iceta va assegurar que si és president de la Generalitat «sens dubte» demanaria l'indult pels polítics sobiranistes que fossin condemnats, mentre que el PSOE se'n va desmarcar. En una entrevista a RAC 1, Iceta va dir que primer caldrà esperar que hi hagi sentència però si aquesta és condemnatòria es va mostrar partidari de l'indult per «tancar ferides i resoldre problemes» i deixar de tenir «una espècie d'hipoteca» a sobre de tots. El candidat socialista també va defensar que la democràcia té «mecanismes per alleugerir i cosir ferides de conflictes polítics que han acabat en l'àmbit judicial».