Eleccions a Catalunya: Montserrat: Un escó del PP a Girona «és garantia que no el tinguin els independentistes»

La ministra de Sanitat, Dolors Montserrat, va reclamar ahir als gironins el vot per al PP perquè considera que la llei d'Hondt pot beneficiar l'independentisme. Així, va considerar que hi ha un escó que, o el treu el PP o els partits independentistes: «Tenir un diputat per Girona és garantia que no el tinguin els independentistes», va assegurar alertant als que creuen que «votar altres partits constitucionalistes és el vot útil». «El vot útil és el del PP perquè ens el juguem contra els independentistes», va insistir durant una visita al mercat setmanal de Can Gibert del Pla al costat del vicesecretari de Política Autonòmica i Local del PP, Javier Arenas, i la candidata gironina, Maria Àngels Olmedo.

Montserrat va demanar als gironins que a les eleccions generals van votar Mariano Rajoy que ara «tornin a votar al PP». Segons Montserrat, Rajoy ha «parat l'independentisme» i tornat «la democràcia» a Catalunya. Ara, va dir, «l'independentisme vol fer fora el PP de les institucions» i, per evitar-ho, el vot útil el 21-D «és el PP».

Després que el candidat del PSC, Miquel Iceta, digués dimecres que si és president demanarà l'indult per als dirigents independentistes, Montserrat va dir que «em fa la sensació que Iceta vol ser perdonat per l'independentisme perquè potser vulgui pactar amb ERC per governar i això ja ho vam conèixer, tots recordem el tripartit que tant mal va fer també a Catalunya». La ministra, doncs, va demanar que cada partit «digui amb qui pactarà i amb qui no», ja que el PP té «molt clar els nostres principis i conviccions», va afegir.

També Arenas va demanar que «seria molt oportú que, al llarg d'aquests dies, altres forces polítiques clarifiquin on estaran». «Que diguin a la societat catalana amb qui pactaran i amb qui no per evitar sorpreses i enganys», afegia assegurant que el PP estarà amb la Constitució i convençut que «tindrem un representant a Girona». També sobre Iceta, Arenas va constatar que «no té per què demanar perdó a l'independentisme». «És un disbarat demanar-ho quan no hi ha cap decisió judicial i ens fa la impressió que Iceta està obrint un camí perquè, d'aquí a uns dies, es plantegi una coalició amb l'independentisme».

Sobre Carles Puigdemont, Arenas va assegurar que «ha de venir a Catalunya, donar la cara i assumir les seves responsabilitats».

Finalment, la candidata per Girona va coincidir ahir amb Montserrat. «L'únic vot útil és realment el del PP», va reblar Olmedo.