Tapen l'arbre de Nadal amb els llaços grocs de la seu de la Generalitat a Girona

Els llaços grocs que hi ha des de fa setmanes a l'arbre de Nadal de l'entrada de la seu de la Generalitat a Girona ja no es poden veure. Aquesta tarda, treballadors públics han tapat l'arbre després d'una resolució de la Junta Electoral feta a petició de Ciutadans, ja que considera que pot influir a les eleccions del 21 de desembre. A sobre la tela negra que tapa l'arbre de nadal, i han enganxat còpies de la resolució de la Junta Electoral.



En els darrers dies, s'han produït requeriments diversos requeriments per retirar d'edificis oficials pancartes relatives als presos, banderes estelades o elements de color groc.



Avui, després l'aturada dels treballadors de la Generalitat a Girona, on s'ha reclamat la llibertat dels independentistes presos, molta gent s'ha anat a fer fotos amb l'arbre, encara amb els llaços grocs.





Abans i després de l'arbre de Nadal a @gencatgirona després de la denúncia de @CiutadansCs i la resolució de la Junta Electoral. pic.twitter.com/BHzTpZQkCl — ADIC_Girona ?? (@ADIC_GIR) 15 de desembre de 2017