Els treballadors de la Generalitat de Girona despleguen un llaç gegant

Uns 300 treballadors públics de la Generalitat de Girona han desplegat aquest divendres un llaç gegant de color groc per reclamar la llibertat immediata dels exconsellers i els "Jordis", que segueixen tancats a les presons d'Estremera i Soto del Real. Els funcionaris han llegit un manifest on s'exigeix la "tornada a casa" de Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, Joaquim Forn i Oriol Junqueras. El text també rebutja "frontalment" l'aplicació de l'article 155 de la Constitució Espanyola, i fa una crida a la ciutadania a "defensar les seves institucions". A l'acte s'han exhibit pancartes en solidaritat amb els presos, i ha acabat amb una sonora xiulada contra l'actitud del govern espanyol, seguit del cant dels Segadors i crits de "llibertat".