Una vigília de Nadal comptant els vots

Una convocatòria d'eleccions que va agafar més d'un desprevingut, una campanya electoral d'allò més estranya i un recompte de vots que no podia ser menys. El pròxim 21 de desembre els catalans estan cridats a votar a les urnes, però qui també té una cita ineludible tres dies després són els membres de la Junta Electoral Provincial, els quals hauran de fer enguany el recompte de vots durant la vigília de Nadal.

Aquesta casualitat s'ha donat com a conseqüència del calendari escollit, el qual ha fet coincidir la jornada electoral dins de la mateixa setmana de les festes nadalenques. La situació ha creat cert malestar entre alguns jutges i funcionaris que hi estan citats, els quals sigui per desconeixement o per una mala coincidència amb altres possibles plans no s'han mostrat gaire contents amb la cita.

Des de l'Audiència de Girona han justificat que els «processos electorals són hàbils totes les hores i cada dia» i és per això que «els terminis han de ser els que ja estan establerts». Preguntats per la situació a la Junta, han explicat que els dies ja eren coneguts des del mes d'octubre i que ja es van donar més renúncies de les habituals. «La gent que per determinats motius els va semblar que no estarien disponibles ja no van passar a formar-ne part i van renunciar».

La Junta Electoral Provincial està formada per tres magistrats, una secretària, dos vocals judicials i un delegat del centre electoral provincial. Es pot donar el cas que algunes d'aquestes persones no hagin fet mai aquest tipus de procediment amb anterioritat, ja que la tria no es fa segons si tenen experiència prèvia o no. Aquesta particularitat fa possible que alguns membres «no sabien quin era el detall del dia a dia» expliquen les mateixes fonts.



El funcionament

Un cop es doni per finalitzada la votació del pròxim 21 de desembre, la mesa electoral serà l'encarregada de dur a terme l'escrutini de vots, que serà públic. Publicada l'acta d'aquest escrutini es prepara la documentació en tres sobres, un dels quals és per la Junta Electoral Provincial, un altre pel Jutjat de Primera Instància i un tercer per a Correus.

El tercer dia següent a la votació, la Junta verifica el recompte de les meses electorals i suma els vots emesos. Expedeix una acta d'escrutini amb el nombre d'electors, votants, vots en blanc i vots nuls de la circumscripció.

Passat aquest procediment, que pot durar més o menys temps, els representants de les candidatures tenen un dia per reclamar i protestar davant de la Junta, que haurà de resoldre els recursos en un dia també.