Eleccions a Catalunya: Albiol: «Ser català no és portar un llaç groc» sinó «emocionar-se amb les victòries de la 'Roja'»

El candidat del PPC a la presidència de la Generalitat, Xavier García Albiol, ha assegurat aquest dissabte que "ser català no és portar un llaç groc pel carrer, ni tenir penjada l'estelada al balcó, ni anar a una manifestació a Brussel·les a parlar malament d'Espanya", sinó "respectar el que no pensen com tu", "pensar en català i emocionar-te amb les victòries de la Roja", i "tenir la capacitat de dir 'te quiero' en espanyol". "Això és el que representem els catalans que volem seguir vivint amb convivència i naturalitat el nostre sentiment de ser catalans perquè és la nostra terra i ser espanyols perquè és el nostre país", ha afirmat en un acte del PPC amb Manuel Valls i María Dolores de Cospedal. Albiol s'ha mostrat "convençut" que les forces independentistes perdran la majoria parlamentària el 21D, i que els que aposten per la "pluralitat i la diferència des del respecte a les normes de la convivència" –en referència als partits constitucionalistes- "passarem a ser majoria al Parlament". En tot cas ha reiterat que aquesta majoria no es podrà donar sense una participació "forta" de diputats del PPC.