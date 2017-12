«Catalunya ha viscut la seva primera dictadura»

Què suposen, aquestes eleccions?

Són unes eleccions històriques, hem d'acabar amb un procés que ha dilapidat moltes oportunitats. Hem d'obrir una nova etapa a Catalunya, que reconquisti la convivència. I també la credibilitat en una comunitat autònoma que s'ho mereix. Una província com Girona, que ha de ser una porta a Europa, no pot veure com una institució parlamentària actua així.

I si tornen a guanyar les forces independentistes?

Doncs el mateix que va passar el 27-S, que formaran govern. Però vull recordar que qualsevol govern que emani de les eleccions estarà supeditat a l'ordenament jurídic, a la Constitució i a l'Estatut de Catalunya. Què menys que respectar les regles del joc. Mal govern és el que relega un 50% per cent de la població, amb l'agreujant que aquest 50% és el que respecta la llei.

Les enquestes els donen a vostès molt bons resultats. Ja es veu de conseller?

Les enquestes són només indicatives. Nosaltres sortim a guanyar aquestes eleccions, perquè és l'única possibilitat de llum real que té l'autonomia catalana, de tornar a treballar en allò que mai havia d'haver deixat de fer: millorar el dia a dia dels ciutadans. És molt trist que en aquesta campanya nosaltres estiguem fent propostes i xerrades sectorials, mentre els altres partits estan o aturats o en clau identitària. La responsabilitat de qualsevol partit és explicar què farà l'endemà de guanyar unes eleccions.

Què ha suposat el procés?

Aquest procés ha dilapidat totes les oportunitats de millora econòmica i social. Encara recordo aquell senyor que deia que no ens preocupéssim, que no només no marxarien empreses sinó que d'altres demanarien de venir. Ja n'han fugit més de 3.000, i les conseqüències del canvi de domicili fiscal les notarem en el següent exercici, que el tenim a un mes vista. Jo vull una Catalunya forta, amb ocupació, credibilitat, oportunitats. Amb capital, amb inversió, perquè això suposa feina per a molta gent que ara està a l'atur.

Per a Ciutadans és o ara o mai?

Les oportunitats no s'acaben mai. Som un partit que ho demostra amb el creixement sostingut que ha anat tenint. Nosaltres no tenim sostre.

La guerra Rajoy-Puigdemont ha afavorit Ciutadans?

Ens ha entristit. Ens entristeix una situació que va començar amb en Mas i que s'ha agreujat amb un senyor que es diu Puigdemont. I a Espanya també volem canviar l'ordinalitat del PP, volem aportar equitat. Solidaritat, sí, però ben entesa. L'auditoria que volem fer a Espanya, la farem a Catalunya des del minut zero, per començar a governar amb polítiques reals, no política-ficció, com fan la resta.

Ja que esmenta Puigdemont: hauria d'anar a la presó?

Serà la justícia qui decideixi on ha d'anar. No soc ni jutge ni advocat, per tant la meva opinió no serviria de res.

Ja, però li agradaria que sortissin lliures els dos exconsellers i els «Jordis»?

Ni m'agradaria ni em deixaria d'agradar. Sí que m'entristeix que persones que tenen família es trobin en aquesta situació, però també s'ha de dir que és una qüestió d'acció-reacció: si la justícia manté algú a presó, és perquè deu tenir arguments judicials que l'emparen per poder fer-ho. Nosaltres volem una justícia independent, no polititzada.

Tornem a les eleccions: com veu els pactes postelectorals?

És molt indigne i irresponsable presentar-se a unes eleccions, uns dient que volen desobeir, els altres inventant-se un federalisme que no expliquen mentre tiren la canya per reeditar un tripartit, quin PSC tan perillós. Del PP ja no en diré res, ja veiem els seus resultats a Girona. Nosaltres, en canvi, traslladem a la ciutadania que hi ha un demà, un demà que pot començar el dia 22.

Confia que el PSC voti Arrimadas, si Cs és la llista més votada?

Confiem en el sentit comú, serà benvingut encara que sigui a última hora. Confiem en el sentit comú del senyor Iceta. Si guanyem les eleccions, que és el nostre objectiu, tindrem la mà estesa cap als partits constitucionalistes. Per garantir que els catalans no tornin a viure uns mesos com els darrers que els ha fet viure el procés. Catalunya ha viscut la seva primera dictadura, i miri si ha sigut dolenta que ha posat en fuga la meitat d'un govern. Bé, ara mateix són de vacances, perquè pel que tinc entès, si volguessin, podrien tornar.

No tem un nou tripartit d'esquerres?

Ja ho explicaran. Encara recordo l'anterior, que es posaven la medalleta d'una proposta, i després en els pressupostos veien que no es podia aplicar. No volem la paràlisi per Catalunya, volem la reactivació.

Un cop celebrades les eleccions, s'ha de retirar el 155?

Dependrà del govern que surti de les eleccions i de les seves accions. Miri, aquests dies he tingut oportunitat de parlar amb molts sectors, i per primera vegada la Generalitat està pagant a l'hora. La disbauxa que hi havia a la Generalitat, ja no hi és. Tothom és capaç de pagar quan toca, una altra cosa és que tinguem un govern que utilitza els cabals públics per qüestions personals, partidistes, demagògiques i ideològiques.

L'independentisme és una mica supremacista?

Una mica no, una mica massa, quan ho sento m'indigno i m'espanto. El nacionalisme utilitza l'absolutisme i la imposició, quan no té arguments crea eslògans, intentant tocar els sentiments. I posant persones com a escut dels seus objectius.

Com a diputat, com va viure des de dins la proclamació de la independència?

El món al revés. No ens crèiem el que estàvem veient. Vaig sentir indignació. Recordo el mateix Consell de Garanties Estatutàries -vull recordar que va ser nomenat pel govern Puigdemont- arribant al Parlament i dient «què esteu fent!». Mal govern és el que per assolir un objectiu utilitza la il·legalitat. Però indigna més que després ho vulgui vestir de democràcia. Volem votar? Els que volem votar som nosaltres, i erradicar d'una vegada per sempre la disbauxa creada per un nacionalisme absolutista, radical i dictatorial.

El món ens mira. I què opina de nosaltres?

Ja veu el resultat. On són tots aquells països que ens donarien suport? Ara queda en evidència aquell que s'anomenava minister, el conseller Romeva. Pretenien connectar-nos a Europa, i després, en veure que Europa no ens volia, volien desconnectar, fer un Brexit a la catalana. Que trist és, que ara veiem totes les mentides que han estat inoculant a la societat catalana. Puigdemont ens prometia la independència, i potser l'únic independent és ell, on està ara. El que volem és que torni, que respongui pels seus fets, i que doni a la ciutadania totes les explicacions que li deu. Perquè són els ciutadans els que paguen el sou a tots aquests polítics i els que han sufragat totes les seves accions.