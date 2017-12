Estalvi i cartes personalitzades a la bústia

Tots els gironins ja han rebut a casa seva -o ho faran en els propers dies- la propaganda electoral per al 21-D. En aquesta ocasió, la majoria de partits han optat per allunyar-se del format de programa tradicional i opta per fórmules més innovadores.



junts per catalunya

«Tens una carta de Carles Puigdemont, el nostre president»

Aquest és el text que es pot llegir en el sobre de plàstic que embolcalla la propaganda de JxCat. I és que a dins del sobre hi ha efectivament una carta -en català i en castellà- signada pel president cessat en què defensa, tal i com ha reiterat en campanya, que «aquestes eleccions són una oportunitat més per deiar clar que el futur de Catalunya es decideix a Catalunya».



ERC

Cinc «mesures republicanes» ben concretes

ERC presenta algunes mesures concretes en el seu programa, que inclouen, entre altres, una Renda Garantida de Ciutadania de 1.000 euros, una nova fiscalitat per a PIMEs i autònoms i establir la Reforma Horària. Sota una fotografia de Dolors Bassa i Roger Torrent, des d'ERC descriuen «La República que farem» i inclouen un hashtag: #femrepública.

CIUTADANS

Arrimadas, única protagonista

Inés Arrimadas és l'absoluta protagonista de la propaganda de Cs, ja que la seva imatge apareix tant en el sobre com en el fulletó -i en canvi, no hi ha ni rastre del cap de llista gironí, Jean Castel-. Fent gala del seu bilingüisme, la formació taronja intercala propostes en català i en castellà: per exemple, «menys independència i més hospitals, escoles i sous dignes», o una «Catalunya diversa, integradora i oberta al mon».

psc

Un catàleg en blanc i vermell

En una línia similar a Cs, Miquel Iceta tambés és el protagonista de la propaganda del PSC, ja que la seva fotografia es veu en el sobre i a l'interior. En aquest cas, Iceta proposa el seu catàleg de solucions en lletres blanques sobre un fons vermell viu, color corporatiu de la casa. Igual que en altres casos, totes les propostes estan en català i en castellà.

catalunya en comú

Un sobre per casa: estalviar diners i paper

Amb l'objectiu d'estalviar i ser ecològics, els comuns enviat només una propaganda compartida per a tots els membres de cada llar. Amb les imatges dels candidats tant a dins com a fora, expliquen en català i en castellà un cop més les línies mestres del seu partit: «Ni DUI ni 155», «l'agenda ciutadana al centre» i referèndum pactat.

cup

Reaprofitar els sobres d'altres candidatures

Els cupaires també han enviat un fulletó per casa, i amb una nota curiosa: han enviat la papereta de vot però sense sobre, i conviden a utilitzar algun sobre de qualsevol altra candidatura. Una altra curiositat és que, a banda de mostar els números 1 i 2 de cada candidatura, així com les línies mestres del programa, també apareixen les cares d'altres líders reconeixibles de la CUP, com Anna Gabriel, David Fernández o Quim Arrufat.



PP

Cartes de Rajoy i Albiol

En un sobre sense cap logotip del PP (tot i que amb la seva reconeixible tipografia blava), es pot llegir: «La solució és aquí dins». I en aquest cas, el PP ha optat per enviar dues cartes, una signada per Rajoy i l'altra per Albiol, ambdues en castellà, encapçalades totes dues per un «Querido amigo», on defensen l'actuació del govern espanyol per fer front al procés.