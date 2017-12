Les últimes fuetades del 155

El Consell de Ministres va acordar ahir deixar sense efecte un programa de l'Agència Tributària de Catalunya (ATC) pel qual aquest organisme s'encarregava de centralitzar el pagament a l'Estat de tots els impostos estatals que ha d'abonar el sector públic català.

El Govern central va adoptar aquesta decisió en virtut de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució a Catalunya i per entendre que determinats preceptes aprovats per la Generalitat per a la recaptació de tributs i cotitzacions socials a Catalunya estaven dirigits a ser el germen de l'anomenada Hisenda catalana.

En roda de premsa, el ministre portaveu, Íñigo Méndez de Vigo, va remarcar que aquestes disposicions no existeixen en cap altra comunitat autònoma i que estaven destinades a conformar una hipotètica estructura d'Estat en la comunitat.

Per contra, la Generalitat va defensar des del primer moment que es tractava d'una mesura que s'ajustava a les seves competències, i que de la mateixa manera que es va constituir una central de compres al sector públic català, per estalviar en licitacions, també era convenient comptar amb una espècie de central de pagaments, per guanyar en eficiència i tenir una major capacitat de negociació davant les entitats financeres.

Actualment, un total de 156 entitats del sector públic català, el 89% del total, gestionaven el pagament a l'Estat dels impostos estatals a través de l'Agència Tributària de Catalunya.

D'aquesta forma, se centralitzava el pagament a l'Estat de l'IRPF, l'IVA i l'Impost de Societats corresponent a aquestes empreses públiques o organismes autònoms.



Un procés des del juliol

Es tracta d'un procés que va començar a implantar-se al sector públic català al juliol, quan la pròpia ATC, l'Incasòl, Infraestructures.cat (l'antiga Gisa) i l'Agència Catalana de la Joventut van centralitzar en l'Agència Tributària de Catalunya el pagament d'aquests impostos estatals.

El Consell de Ministres també va acordar ahir la liquidació del Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya, conegut com a Diplocat, i l'activitat del qual ja havia suprimit el passat 27 d'octubre amb l'aplicació de l'article 155 de la Constitució.

Així ho va avançar en la roda de premsa després del Consell de Ministres, el ministre portaveu del Govern, Íñigo Méndez de Vigo, que va explicar que en un primer moment es va acordar la supressió de Diplocat i ahir es va aprovar ja la seva liquidació definitiva com a entitat.

Diplocat era una entitat público-privada al servei de la Generalitat per a l'impuls del procés independentista en l'esfera internacional. Amb l'aplicació de l'article 155, el Govern ja havia ordenat el tancament de les «ambaixades» catalanes en països com Alemanya, Regne Unit, Itàlia o França, excepte l'oficina oberta davant la UE.

El delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, va dir ahir al migdia que la supressió per part del Consell de Ministres dels acords de l'Agència Tributària de Catalunya (ATC) per recaptar i gestionar el pagament dels impostos estatals de les empreses de la Generalitat s'ha fet per evitar «burocràcia» i «confusió» entre els funcionaris i els organismes afectats. A més, segons Millo, la gestió d'aquests impostos posava en risc la correcta «traçabilitat» dels tributs i fins i tot podia vulnerar la protecció de certes dades.