Rajoy esgota les últimes hores de campanya visitant Figueres, Girona i Barcelona

El president del govern espanyol i líder del PP, Mariano Rajoy, esgota aquest dimarts les últimes hores de campanya a Catalunya. Rajoy ha llançat un twit matiner amb un vídeo on se'l veu caminant caminant (ràpid) per la platja i el port de Barcelona amb el director del Gabinet de la Presidència, Jorge Moragas, a dos quarts de vuit del matí. "Surt el sol a Barcelona, surt el sol a Espanya, junts millor", escriu el seu compte de twitter.



Després s'ha desplaçat en tren a Figueres amb el candidat, Xavier García Albiol, i el delegat del govern espanyol, Enric Millo, per passejar i visitar el Museu del Joguet. Aquí ha marxat ràpid enmig de l'escridassada de veïns i també alguns aplaudiments.



Ha arribat a la ciutat en TAV, tal com ell mateix ha difós a través de les xarxes mostrant imatges amb treballadors.



S'ha desplaçat fins a la zona del centre històric, a l'entorn de la Rambla de Figueres. En tot el trajecte, des de la zona de l'Hospital fins a la Rambla, s'ha pogut veure un fort desplegament policial.



Acompanyat de Xavier García Albiol, Enric Millo i la candidat per Girona, la figuerenca, Maria Àngels Olmedo han fet un petit recorregut per la Rambla fins al Museu del Joguet.





A la sortida, però, agents de la Brigada Mòbil dels Mossos d'Esquadra han muntat un cordó policial impedint apropar-se per la presència de persones que s'han apropat per veure el president. S'han viscut algunsde part dels presents -diverses persones han reclamat "llibertat per als presos polítics- i finalment la policia, que fins i tot ha retingut un ciutadà, conduït Mariano Rajoy ràpidament al vehicle oficial.A més, aquest dimarts participa en dos actes electorals més: un dinar-míting a Girona, i el tancament de campanya a Barcelona. Malgrat que inicialment només estava previst que Rajoy fes tres aparicions a Catalunya durant la campanya, finalment ha destinat cinc dies de la seva agenda a donar suport a la candidatura de Xavier García Albiol. Ha participat a una desena d´actes on ha apel·lat al "vot útil" per la seva formació per contrarestar el transvasament de vot a Ciutadans que apunten les enquestes.