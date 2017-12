Eleccions catalanes: La CUP preveu «donar la sorpresa» tot i que l'Estat ha jugat «amb les cartes marcades»

La CUP confia a «donar la sorpresa» aquest dijous i revertir l'escenari que apunten la majoria d'enquestes, que els donen una petita davallada. La portaveu del Secretariat Nacional i número deu de la llista per Barcelona, Núria Gibert, va assegurar que la CUP sempre ha estat una força «menystinguda» pels sondejos, però confien que els resultats els acabaran donant «la clau per implementar la República». Gibert ho va explicar en l'última roda de premsa de la campanya electoral, que creu que ha estat adulterada per l'Estat. Han jugat, va dir, «amb les cartes marcades» i el «feixisme» ha actuat amb «impunitat».

Gibert va recordar que les enquestes «el 2012 deien que no entraríem i el 2015 ens donaven 5 o 6 diputats». Ara la majoria tornen a situar-los, en molts casos, lluny dels 10 diputats que tenen, però des de la CUP es van mostrar «esperançats»: «Hi ha molta gent que hi confia i també molta gent cansada de les forces d'esquerres que tenen un discurs ambigu», va dir.

També la cap de llista Natàlia Sànchez va voler llançar el darrer missatge de la campanya des de la ciutat de Girona. La candidata va defensar que «a les comarques gironines la CUP és el vot útil de la gent d'esquerres que vol canviar les coses», i va recordar la importància de no perdre cap vot perquè la formació «es juga els darrers escons de la demarcació amb PP i Cs».

D'aquesta manera, Sànchez va reivindicar que els cupaires són «la garantia per fer front de forma contundent al bloc del 155 i a l'extrema dreta», i va insistir que «la CUP és l'opció més coherent i útil de l'esquerra que vol fer efectiva la República sense demanar permís a l'Estat». La cap de llista va aprofitar per fer una valoració de la campanya: «aquests quinze dies hem tornat a sentir la força de la gent i ha quedat clar que l'opció conseqüent i valenta de la CUP és més important que mai al Parlament», va concloure Sànchez.