Eleccions catalanes: Domènech allarga la mà a Iceta per formar un govern progressista a Catalunya

El candidat de Catalunya en Comú-Podem, Xavier Domènech, es va erigir ahir en candidat a la presidència d'un executiu progressista i d'esquerres. En l'últim dia de campanya electoral, Domènech va reblar: «Soc el president que pot construir la transversalitat per al futur d'aquest país». Ho va dir des de Sant Sadurní d'Anoia, on es va reunir amb representants sindicals del sector del cava, i just després que el cap de files del PSC, Miquel Iceta, apostés per rebre el suport de Cs, el PPC i els comuns per ser investit. «Li estendrem la mà per un govern transversal», va matisar Domènech. Una fórmula que exclou, va concloure, els partits de Xavier García Albiol i Inés Arrimadas.

Domènech va assegurar, un altre cop, que la suma de populars, socialistes i Ciutadans suposa un «govern 'Frankenstein'». «No és la solució per a Catalunya i Espanya», va afegir. De fet, va considerar que un bon resultat de Catalunya en Comú-Podem a les eleccions de demà «facilitarà la vida» a Iceta, per evitar-se que el PSOE li «desfaci» les propostes i perquè «les forces progressistes puguin ser de nou progressistes». «Tots s'omplen de transversalitat, som l'única força que realment podem construir la transversalitat». I per extensió, va dir: «Jo soc el president que pot construir la transversalitat per al futur d'aquest país».

Després de participar dilluns al debat de TV3, Domènech va lamentar que alguns candidats «es lamentessin» del trasllat de seus socials d'empreses fora de Catalunya, arran dels darrers passos de l'independentisme a les institucions, tot i que els seus partits a l'Estat, va dir assenyalant Cs i el PSC, donessin suport «al decret» del govern del PP que n'afavoria la marxa. «Haurien d'assumir la corresponsabilitat, [...] han creat el clima», va afegir Domènech.



Planagumà reivindica un govern catalanista i d'esquerres

Des de Girona, el cap de llista Llorenç Planagumà, amb el diputat d'En Comú Podem Jaume Moya, es va reunir a Ventalló amb representants d'Unió de Pagesos per explicar les propostes en relació amb el sector primari. Va destacar la necessitat d'un govern que treballi des del primer moment per restituir l'autogovern i implementar polítiques que assegurin la continuïtat de la pagesia, amb especial atenció «als petits i mitjans productors que mantenen l'activitat amb no poques dificultats».

A banda, Planagumà va manifestar que els comuns esperen ser «la clau» per a la formació del nou govern «catalanista i d'esquerres» i va confiar que els partits que també han expressat la necessitat de posar l'agenda social com a primera prioritat «estaran a l'altura de la primera necessitat del país».