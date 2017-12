Eleccions catalanes: Interior mobilitzarà 10.000 mossos i 5.000 policies i guàrdies civils el 21-D

El Ministeri de l'Interior desplegarà un ampli dispositiu format per 10.000 agents dels Mossos d'Esquadra amb el suport de 3.000 policies i guàrdies civils per tractar de blindar la seguretat dels comicis del 21 de desembre que, en aplicació de l'article 155 de la Constitució, depenen directament del Govern de Mariano Rajoy, han informat a Europa Press fonts policials.

A més dels 3.000 agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, 2.000 efectius més de les Forces de Seguretat de l'Estat estaran mobilitzats en una reguarda de reserva immediata, per si fos necessari el seu desplegament. La intenció del Govern central és enviar una patrulla a cadascun dels 2.700 col·legis electorals i extremar la vigilància per prevenir ciberatacs o directament sabotatges que puguin posar en dubte el resultat electoral.

D'aquesta forma, els Mossos d'Esquadra dirigits per Ferran López, que va rellevar el major Josep Lluís Trapero al capdavant de la policia catalana per decisió del Ministeri, doblaran el nombre d'efectius mobilitzats per les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat.

La Junta Electoral Central ha prohibit l'ostentació per part dels interventors i agents electorals de simbologia independentista com els llaços grocs utilitzats com a protesta per l'encarcerament de l'exvicepresident Oriol Junqueras, l'exconseller d'Interior Joaquim Forn i els exlíders d'ANC i Òmnium Cultural, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart.

A Catalunya es va desplegar des d'abans del referèndum de l'1 d'octubre un ampli dispositiu de reforç amb efectius de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil mobilitzats des de diferents punts d'Espanya. Aquest dispositiu, que va reforçar la plantilla fixa d'uns 6.000 agents entre tots dos Cossos policials, ha anat decreixent en les últimes dates en entrar en vigor l'article 155.



Compareixença al Senat

El secretari d'Estat d'Administracions Territorials, Roberto Bermúdez de Castro, va desvetllar el passat 4 de desembre en la comissió del Senat que supervisa l'aplicació de l'article 155 que una de les novetats del 21-D serà que cada col·legi comptarà aquest dijous amb una patrulla policial. En altres ocasions s'havia disposat d'una patrulla per cada dos col·legis electorals.

L'ordre del Govern central és reforçar des d'abans del 21-D la seguretat per garantir el recompte, que es realitza de forma telemàtica i també manual. L'Executiu, que confia que no hi hagi cap incident de rellevància, ha defensat el rigor dels processos electorals a Espanya davant els dubtes plantejats per alguns candidats de formacions independentistes.

Bermúdez de Castro es va referir a això mateix en la seva compareixença en el Senat. "Em semblen gravíssims alguns comentaris d'ERC sobre la neteja de la jornada, posar-ho en dubte em sembla una desvergonya", va assegurar aquest alt càrrec, molest davant els dubtes d'uns comicis que comptaran amb el suport tecnològic de l'empresa Indra i la supervisió 'in situ' d'agents electorals de l'Administració, així com interventors i apoderats de tots els partits.

"Prendrem les mesures perquè fins i tot en el municipi més petit hi hagi llibertat de vot, de campanya, d'elecció. Espero que el dia 21 tothom menys Marta Rovira digui que les eleccions han anat de la millor manera possible", va afegir Bermúdez de Castro en la seva compareixença del dia 4. Aquest dilluns la vicepresidenta del Govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, va insistir també al Senat en la professionalitat i rigor dels processos electorals a Espanya.

Segons el web de la Generalitat de Catalunya, el 2015 es van constituir 2.702 col·legis electorals (16 menys que en les autonòmiques del 2012) i 8.177 meses electorals (47 més que el 2012). Per demarcació electoral, el repartiment va ser el següent: Barcelona va comptar amb 1.609 col·legis; Girona, 399; Lleida, 321 i Tarragona, 373.

El dispositiu electoral fa dos anys va mobilitzar 77.470 persones, entre membres de les meses electorals i representants de l'Administració. En el conjunt de Catalunya va haver-hi 24.531 membres titulars de les meses electorals i 49.062 membres suplents.