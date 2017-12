On he de votar el 21 de desembre

On votar a les eleccions a Catalunya 2017

Un total de 5.554.394 persones podran exercir el seu dret de vot durant les eleccions catalanes de demà, 21 de desembre, de les quals 226.381 són residents a l'estranger. Per saber on hem d'anar a votar el dijous 21 de desembre a les eleccions a Catalunya t'expliquem tot el que has de saber.

Pel que fa a la logística de la votació durant la jornada de demà, els electors podran concórrer els seus vots en 2.680 escoles que estaran repartides entre 947 municipis de les quatre províncies catalanes, en els quals s'ubicaran 8.247 meses electorals.



Eleccions Catalunya 2017: Com saber on votar?

Les delegacions provincials de l'Oficina del Cens Electoral atendran les consultes sobre inscripció en el cens, mesesi locals electorals, targetes censals i vot per correu a les seves oficines i al telèfon 901.101.900.

A la pàgina web de l'INE està disponible informació d'interès sobre les actuacions de l'Oficina del Cens Electoral en aquestes eleccions, recomptes d'electors, reclamacions, meses i locals electorals, vot per correu, terminis i normativa legal.

També a la seu electrònica de l'INE es poden consultar les dades d'inscripció en el cens electoral i de la mesa i adreça del local electoral, prèvia acreditació de la identitat de l'elector amb certificat electrònic reconegut.



Eleccions Catalunya 2017: Consulta de col·legis i meses electorals

A més s'ofereix, sense necessitat d'acreditació, un servei de consulta general de taules i locals electorals a través de la mateixa seu electrònica.

Eleccions catalanes: Quin és l´horari de votació en les meses?

La votació s´inicia a les 9.00 hores del dia 21 de desembre i continua sense interrupció fins a les 20.00 hores del mateix dia, tot i que si en aquest moment queda algun elector/a dintre del local o en l´accés al local, se li permetrà votar.

En cas que hi hagi hagut alguna interrupció, l´hora d´acabament s´allargarà tant com hagi durat la interrupció (però no pot ser superior a una hora).



Eleccions catalanes: Quina documentació he de presentar?

Davant la mesa electoral, us podeu identificar mitjançant els següents documents:

Document nacional d'identitat (DNI).

Passaport (amb fotografia).

Permís de conduir (amb fotografia).

No importa que aquests documents estiguin caducats, però han de ser els originals; en cap cas se n'acceptarà una fotocòpia.