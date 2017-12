Els candidats passen una jornada de reflexió atípica i sense fotos

Els caps de llista catalans van afrontar una jornada de reflexió atípica, entre els nervis per la incertesa dels resultats, l'oxigen d'un dia sense l'estrès de campanya, la situació d'alguns, a la presó o a Bèlgica, i sense la tradicional foto d'aspirants a la presidència.

Era el primer cop que un cap de llista, el de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, passava un dia de reflexió a l'estranger (Bèlgica), sense intenció de tornar a Catalunya per exercir el seu dret al vot, per la seva situació judicial. Tampoc va ser una jornada de reflexió normal per al cap de llista d'ERC, Oriol Junqueras, que està en presó preventiva a Estremera.

La número dos de la candidatura, Marta Rovira, que ha portat en bona mesura el pes de la campanya i a qui el mateix Junqueras ha assenyalat com a hereva, sí que va aprofitar el dia per estar més en família i assistir, per exemple, al concert de Nadal de la seva filla.

A causa de l'absència de dos caps de llista, Puigdemont i Junqueras, no es va organitzar l'habitual sessió fotogràfica per a alguns mitjans de comunicació amb el conjunt de candidats a la presidència de la Generalitat.

La cap de llista de Ciutadans, Inés Arrimadas, aprofitava la jornada per relaxar-se i passejar i, sobretot, explicava en to irònic, per «descansar la veu» després d'una intensa campanya que ha passat factura a les seves cordes vocals.

Arrimadas va dedicar la jornada de reflexió, que queia per primera vegada en un dimecres, a estar amb la família, a la qual «ha abandonat una mica» durant la campanya, inclosa la seva germana, que passa uns dies a la ciutat de Barcelona en aquests dies de màxima expectació electoral.

Avançant-se uns dies a les festes nadalenques, el candidat del PSC a la presidència de la Generalitat, Miquel Iceta, al matí va anar a comprar-se unes ulleres noves. Després, va descansar i va passar unes hores de relax amb la família, abans d'anar-se'n al cinema a la tarda amb uns amics, per veure l'última pel·lícula de la saga de la Guerra de les Galàxies: Star Wars. Els últims Jedi.

Una passió, la de Star Wars, que comparteix amb el número u de la candidatura de Catalunya en Comú-Podem, Xavier Domènech, que feia uns dies que estava sospesant anar a veure la pel·lícula el dia de reflexió, encara que assegurava que abans ho consultaria amb la família. Feta la consulta, els plans de Domènech per ahir van passar finalment per gaudir amb la família i trobar temps per anar a la tarda al cinema.

El cap de llista del PPC, Xavier García Albiol, va aprofitar la jornada de reflexió per recuperar «una certa tranquil·litat i normalitat familiar», i també recuperar la veu, molt afligida després de quinze dies de campanya. El que sí que va fer segur, va explicar el candidat, va ser, a la tarda, anaramb els seus fills de deu anys al cinema a veure la pel·lícula Star Wars Episodi VIII-Els últims Jedi, aprofitant que era el dia de l'espectador i era més barat. Potser va coincidir amb Iceta i Domènech.

El «popular» tampoc va descartar fer una passejada pel mercat de Llefià de Badalona i va mostrar la seva intenció d'anar al gimnàs, malgrat la dificultat, ja que acumula molt cansament i volia arribar descansat a la jornada d'avui.

Per la seva banda, el cap de llista de la CUP per Barcelona, Carles Riera, s'havia reservat el matí per assistir a les habituals sessions fotogràfiques amb els candidats a les eleccions al Parlament, però en descartar-se aquesta vegada la imatge de grup, va gaudir de més hores lliures. A la tarda, no obstant això, Riera tenia a l'agenda reunions internes de la candidatura de la CUP-Crida Constituent.



Des de Brussel·les i les presons

En paral·lel, els exconsellers Josep Rull, Jordi Turull i Carles Mundó van dedicar la jornada a visitar els seus companys de Govern i els líders d'ANC i Òmnium, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, a les presons d'Estremera i Soto del Real.

Puigdemont, en canvi, va passar «un dia tranquil de treball» amb «algunes reunions» després d'aparèixer gairebé cada dia a la campanya per videoconferència.

Precisament, ahir es va saber que l'expresident ha esgrimit l'argument que, malgrat ser a Bèlgica, encara pot col·laborar amb la Justícia, en el seu recurs contra la decisió del Suprem de no admetre la seva personació en la causa pel «procés» que va denegar Pablo Llarena el 13 de desembre. Els advocats defensors de Puigdemont i els exconsellers argumenten en el recurs que, si bé «certament, la presència dels investigats en la causa pot aportar la seva visió directa dels fets esdevinguts», tot estant a Bèlgica poden «col·laborar en la instrucció de la causa». Centren els seus arguments en el fet que «no autoritzar la representació dels imputats vulnera greument el seu dret de defensa».