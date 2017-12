Puigdemont demana al Rei que comenci la «rectificació» en el missatge de Nadal

El candidat de JuntsxCat, Carles Puigdemont, ha assegurat aquest dissabte que el Rei Felipe VI té una oportunitat en el missatge de Nadal perquè comenci la "rectificació".

En una entrevista de Reuters recollida per Europa Press, ha criticat que en el seu discurs del 3 d'octubre el Rei "es va equivocar greument perquè va preferir ser el monarca del 155 i del Govern espanyol, que no el Cap d'Estat", per la qual cosa creu que va rebutjar formar part de la solució de la situació entre la Generalitat i l'Estat.

"Va ser gairebé la pròpia monarquia qui s'ha auto exclòs d'una solució futura", ha retret.

També ha sostingut que és una "contradicció" que pugui presentar-se a unes eleccions demanant la independència de Catalunya, guanyar-les i anar a la presó per complir el compromís electoral, segons ell.

Puigdemont ha afirmat que està "preparat per defensar la institució i el mandat de les urnes dels catalans", i que per això està a Bèlgica, ja que creu que des de la presó no podria fer-ho.

A més, ha defensat que si pogués tornar a Catalunya seria una bona notícia per a la democràcia espanyola perquè "es restituiria la legalitat democràtica que el Govern espanyol ha interromput".