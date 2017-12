Discrepàncies entre JxCat i ERC sobre qui ha de ser el president si Puigdemont es queda a Brussel·les

ERC i JxCat tenen el repte de posar-se d'acord en l'elecció del president, però tal com es va veure ahir a la nit al programa Preguntes freqüents de TV3, hi ha discrepàncies. El número 5 d'ERC per Barcelona, Carles Mundó, considera que Oriol Junqueras hauria de ser el president de la Generalitat si Carles Puigdemont decideix finalment no tornar a Catalunya. "Això hauria de ser així perquè això encaixa amb la idea de govern legítim que s'ha plantejat en tot moment", va argumentar Mundó a TV3. Per la seva part, el número 4 de JxCat, Jordi Turull, ha rebutjat "començar a gastar energies amb altres hipòtesis" que no sigui la que han votat els ciutadans -amb Puigdemont per davant de Junqueras a les urnes-, perquè això "és començar a entrar en un relat de la rendició". "I no hi som en aquest relat, ni en la rendició ni en la renúncia ni en la resignació", ha afegit.

Mundó també ha afegit que ell tampoc vol assumir aquesta premissa inicial de Puigdemont quedant-se a Brussel·les fins que passi, perquè ell va dir que si guanyava tornaria. "Aquest és el compromís que va prendre amb els seus electors. Si això no fos així primer quedaria sorprès, i serà ell qui haurà de donar explicacions", ha apuntat.

Cal tenir en compte, però, que tan JxCat com ERC necessiten la CUP per sumar majoria absoluta. I els cupaires no donaran un sí gratuït, tal com ja va avançar en el mateix programa el número 3 de la formació per Barcelona, Vidal Aragonés. "Tan o més important" és fer efectiva la república com també "revertir les retallades", va apuntar. Al seu parer, la qüestió de les retallades és bàsica perquè la república "tingui una consistència".