El PPC aconsegueix el quart diputat a costa de Cs, que es queda amb 36 després del recompte del vot exterior a Tarragona

El cap de llista del PP per Tarragona el 21-D, Alejandro Fernández.

El cap de llista del PP per Tarragona el 21-D, Alejandro Fernández. ACN

El PPC ha aconseguit el quart diputat a costa de Cs, que es queda amb 36 després que aquest diumenge s'hagi efectuat el recompte del vot exterior a Tarragona amb la presència de representants dels diferents partits. Així ho han confirmat a l'ACN fonts de la candidatura d'Inés Arrimadas, que a la circumscripció de Tarragona es queda amb cinc escons. Els populars n'obtenen el primer. D'aquesta forma, entrarà finalment al Parlament Alejandro Fernández i no ho farà Fernando Pecino, que anava com a número sis de la llista taronja. Aquest escó a Tarragona ballava per molts pocs vots.

Així les coses, Cs obté finalment 36 diputats en les eleccions del 21-D, mentre que JxCAT aconsegueix 34 i ERC, 32. El PSC és quarta força amb 17; CatComú-Podem recull 8, i la CUP i el PPC empaten finalment en número d'escons, amb 4.

A la circumscripció de Tarragona, Cs i ERC assoleixen cinc diputats, per davant de JxCat, que n'obté 4. El PSC continua amb 2 i CatComú-Podem i PPC aconsegueixen un cadascun.