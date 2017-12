Descobreix què van votar els veïns de Girona el 21-D

Junts per Catalunya va ser la força més votada a la majoria de barris de Girona. No obstant, Cs va ser el partit amb més vots en barris com Pont Major, Vila-roja, Font de la Pólvora, Taialà i també en algunes seccions censals de Santa Eugènia i Sant Narcís. Consulta els resultats en el nostre mapa interactiu.