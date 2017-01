Els vins i formatges de Xerigots aterren a Girona

Vins catalans i formatges d'arreu d'Europa amb bona relació qualitat-preu procedents de cellers petits i mitjans i de formatgeries artesanes. És el que ofereix Xerigots, que acaba d'obrir botiga a la plaça Salvador Espriu de Girona, just al costat del Mercat del Lleó.

Xerigots és un projecte nascut a Vilafranca del Penedès fa més de 5 anys i que s'està estenent pel territori gràcies a les franquícies. La de Girona és la seva tercera botiga. El seu responsable, l'Enric Plensa, destaca la voluntat de potenciar el "producte de proximitat".

Això és possible amb els vins, ja que "a Catalunya es produeix molt vi, de molta qualitat, i amb una gamma de preus molt diversa", diu Plensa. En canvi, en el cas dels formatges "no hi ha suficient producció a Catalunya".

A Xerigots s'hi poden trobar més de 300 referències de vins catalans, amb un rang de preus que va dels 2 als 35-40 euros, i prop de 250 referències de formatges. Els formatges, que s'afinen a Vilafranca, es presenten en porcions de 100 o 200 grams amb la intenció de facilitar al consumidor l'accés a una major diversitat de producte. Hi ha formatges de productors catalans, però també d'arreu d'Europa, sobretot de França, Itàlia i Suïssa.

A la botiga de Xerigots Girona organitzen maridatges i activitats al voltant del vi i del formatge de forma periòdica. Per l'establiment, ja hi han passat experts dels cellers La Vinyeta i d'Àrid Vins per explicar el seu projecte i proposar un tast de diferents vins que s'acompanyaven de formatges que es poden comprar a la botiga.

"Es tracta d'aprendre de la gent que en sap i de proposar als nostres clients tastos interessants, però també divertits, per exemple fent maridatges que a priori poden semblar extravagants", explica Enric Plensa.

Xerigots ofereix als seus clients formar part del Club Xerigots, que permet accedir a descomptes i que dóna prioritat en la inscripció de les activitats que s'organitzen.