Youngr aterra al One Girona

Artista i músic internacional, compositor de temes com Out of my sistem i reconegut per la seva faceta multiinstrumentalista. Aquest és Youngr. Un artista britànic que ha entrat amb força al panorama musical i que actuarà el proper 12 de maig al bar de copes One Girona.

En els seus 28 anys i amb poc més de dos anys a l´escena musical, Youngr acaba de finalitzar una extensa gira per Amèrica i ara en comença una per Europa passant per països com Bèlgica, Regne Unit, Estònia, Noruega, Suïssa i fent parada a la ciutat de Girona. L´artista presentarà al One el seu espectacle de pop i funky amb tocs electrònics. Un xou que inclou tot un equip i muntatge d'instruments com teclats, bateria, maraques, baix, guitarra, que toca ell en seqüència.

«A Girona estem acostumats a veure actuacions de grups mediàtics o del país, però no del nivell musical de Youngr. Per això, és una gran oportunitat comptar amb ell el pròxim divendres 12 de maig, ja que el One es destaca per la seva mescla de música comercial amb música alternativa», explica el director del One, Benjee Lozano.

Youngr és un artista que actua en festivals de gran format, com el Solar Weekend Festival, el Secret Solstice, el Ministry of Sound, el Summer Ball o el Sundown Festival, amb una posada en escena espectacular que traslladarà al One. «El format que veurem el 12 de maig serà el mateix que fa en un concert amb 20.000 persones, tot i les reduïdes dimensions del nostre local», explica Benjee.

Els xous de Youngr també es caracteritzen per la proximitat de l´artista amb el seu públic. Bona sintonia, energia, feeling i bones vibracions, són els trets dels concerts de Youngr, un artista que coneix bé la seva vocació, ja que procedeix d'una família de músics. El pròxim divendres 12 de maig, doncs, serà una gran oportunitat per veure en directe l'artista revelació de l'any al One, situat al ­carrer Figuerola núm. 25.

Les entrades anticipades es poden adquirir a través de la pàgina web del local. L´entrada general té un preu de 12€, amb copa són 16€ i si es vol reservar una taula de la zona VIP, on s´inclou una botella per quatre persones i un assortiment de sushi, el preu és de 150€. Les entrades també es poden adquirir el mateix dia del concert a taquilla.

Un projecte ambiciós

El projecte One va néixer fa gairebé sis anys com un bar de copes polivalent. Al llarg de la seva trajectòria el local, a banda d´amenitzar les nits dels caps de setmana amb la millor música, també ha organitzat diferents esdeveniments com monòlegs i concerts de swing o de jazz. Cada any, el local es reinventa amb noves promocions i espectacles musicals com el concert que farà Youngr el pròxim 12 de maig. «Al One han vingut molts artistes, però cap del prestigi i del nivell internacional que té el britànic Youngr», apunta Benjee.

Cal destacar, a més, que el grup One compta amb la discoteca Mondo on aquesta mateixa nit toca en concert Robert Mendoza, un violinista que està rebentant les xarxes socials i tot el panorama musical.