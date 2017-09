Nova eina perquè el client de BBVA tingui una millor planificació econòmica

"El meu dia a dia", una de les eines de l'app de BBVA perquè els clients puguin gestionar més fàcilment les seves finances, incorpora una nova funcionalitat: "Moviments previstos", que fa una previsió i informa els usuaris de com arribaran a final de mes.

Quina utilitat té "El meu dia a dia" per al client?

Mostra els ingressos i despeses que el client ha tingut durant un període. Així, pot saber a cada moment quant i en què s´ha gastat els seus diners, agrupant-ho per conceptes com transports i viatges, moda i bellesa, efectiu i pagaments, oci... d´aquesta manera es pot planificar més bé l´economia familiar.

L´eina ha incorporat l´opció "Moviments previstos", com funciona?

Informa el client de les despeses que se li carregaran a curt termini al seu compte. D´aquesta manera, els clients poden conèixer amb antelació el dia que rebran la seva nòmina, el rebut de la llum, l´assegurança de la llar... És un calendari predictiu que es desenvolupa fent servir la tecnologia Big Data, en què el client visualitza de manera gràfica els ingressos i despeses mensuals previstos i fa una predicció de quin serà el balanç al final de cada període. Els clients poden saber quina serà la seva situació econòmica a final de mes.

Quins avantatges ofereix al client?

Li permet planificar i preparar-se econòmicament per atendre les despeses que li venen a sobre. A més, el fet de conèixer la situació econòmica que tindrà a final de mes fa que pugui decidir si pot estalviar o pot fer alguna despesa extraordinària. Un altre gran avantatge és saber amb antelació aquestes despeses que no són mensuals i que no es tenen tan controlades.

Podem dir que és un primer pas cap a eines cada vegada més proactives que marcaran l´evolució de la proposta de BBVA?

A BBVA treballem per ajudar els nostres clients i fer que prenguin bones decisions financeres. Volem donar totes les eines que calgui per a la millor planificació financera i poder complir els seus projectes. Per això comptem amb BBVA Valora per ajudar en la decisió de la compra d´un habitatge, o Les meves metes, que ajuda a estalviar per a un projecte en concret, com per exemple un viatge. Tot, amb la intenció de facilitar al client el seu dia a dia d´una forma àgil i des del mòbil.

L´eina "El meu dia a dia" té una gran acceptació, cada mes hi entren un milió de clients. A què s´atribueix aquest èxit?

El client vol conèixer en què es gasta els diners per poder planificar-se millor i prendre decisions, i "El meu dia a dia" li permet fer-ho d´una forma ràpida i senzilla, en una sola aplicació, de fàcil ús i molt visual.

Una altra de les eines són les notificacions que reben els clients sobre si el compte els ha quedat al descobert. Quina és la finalitat?

El sistema envia notificacions al client si s´ha quedat al descobert, i si no té límit de descobert o l´ha superat, rep una notificació amb els deutes que BBVA pot atendre de forma puntual, així com els que seran retornats o que resten pendents de carregar. BBVA assignarà, sempre que sigui possible en funció de la situació del client, un límit de descobert autoritzat sense cost per al client. Només pagarà si utilitza el descobert, és a dir, si s´atén algun càrrec i el seu compte entra en descobert. En cas que el compte no tingui límit o s´hagi superat, BBVA analitzarà cada càrrec de forma individual. Aquests càrrecs poden ser disposicions d´efectiu en caixa, ordres de domiciliació, rebuts no domiciliats, transferències i traspassos, pagaments d´impostos, quotes de la seguretat social, càrrec de xecs o pagarés, emissió de xecs bancaris o compravenda de moneda estrangera.

L´app de BBVA és una aplicació que incorpora millores constantment. Quina valoració té la banca mòbil de BBVA en aquests moments?

Estem molt orgullosos de la nostra app. Recentment, Forrester ha destacat BBVA com l´entitat amb la millor aplicació de banca mòbil del món. Els serveis de banca mòbil de BBVA a l´estat espanyol obtenen una valoració final de 87 punts sobre 100, la més elevada des que es va iniciar l´elaboració del rànquing global de Forrester l´any 2013. Per a Forrester, la banca mòbil de BBVA destaca per una «funcionalitat única» amb una «millora extraordinària» en els tres últims anys.