«Treballem amb equipament de qualitat, com les grans empreses»

Gràfiques Lamolla ofereix els serveis de disseny de desenvolupament de packaging en els diferents processos de producció: des de la conceptualització i creació fins a la impressió òfset, encunyat, encolat, manipulat i logística. La dirigeixen els germans Jordi, Ricard i Lídia Lamolla, fills de Josep Lamolla, que va ser el fundador de l'empresa el 1973, amb la col·laboració de la seva dona, Rosa Montal.

En gairebé 45 anys de trajectòria, Gràfiques Lamolla no ha deixat d´innovar en els seus processos de producció. Actualment, en què basen l´activitat?

La nostra activitat està basada en la impressió òfset, amb diferents tècniques i sobre diferents suports, per tal d´aconseguir fabricar uns envasos i impresos molt atractius i diferenciats.

Mantenen el caire familiar i el compromís amb un producte de qualitat. Això els diferencia d´altres del mercat?

No sé si ens diferencia però intentem donar un tracte molt proper i personalitzat al nostre client. Pel que fa a la qualitat, per a nosaltres és importat fer ressaltar, i ens en sentim orgullosos, que som una pime però amb el mateix nivell d´equipament (no en quantitat, però si en qualitat) que les grans empreses d´arts gràfiques.

On venen?

Majoritàriament a Catalunya i l´Estat Espanyol, però també exportem a altres països, principalment a França.

Quin és el seu mercat?

Bàsicament el món del packaging per als sectors tèxtil, cosmètic, alimentari, cellers i petits electrodomèstics.

Com ha canviat i evolucionat l´empresa amb el pas dels anys?

En el transcurs dels gairebé 50 anys de Gràfiques Lamolla ens hem anat adaptant a les exigències del mercat, invertint en la tecnologia més puntera del nostre sector per poder créixer conjuntament amb els nostres clients, facilitant-los un nivell de presentació de producte sempre actual.

Són una empresa de tecnologia capdavantera. L´any passat BBVA els va ajudar a finançar amb leasing mobiliari i compra de maquinària. En què van invertir?

En una nova màquina impressora òfset KBA 105Pro de sis colors i vernís amb la qual podem augmentar la producció, mantenint i millorant el nivell de qualitat que ens caracteritza.

Quin suport han rebut de BBVA?

Com que es tractava d´una inversió molt important, el suport i la implicació dels gestors de BBVA ha estat fonamental per poder dur a terme l´adquisició.

Quina valoració en fan?

Molt bona. I no és la primera operació d´aquestes característiques que fem amb aquesta entitat bancària. Valorem especialment que hagin sabut entendre el nostre projecte de mantenir l´empresa molt ben equipada, com a clau per ser competitius, tant a escala nacional com internacional.

Com encaren el futur?

Tot i els moments que viu el món empresarial, l´afrontem amb optimisme. La incorporació de la nova màquina ens permet seguir mantenint el grau de satisfacció dels nostres clients en un nivell molt elevat i, sens dubte, per a nosaltres aquesta és la millor garantia de futur.