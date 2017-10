«El mercat ecològic està creixent però cal conèixer bé el producte»

Instal·lats a Sant Gregori, Ecobasics BIO és una empresa jove que es dedica a la importació de productes ecològics. En plena fase de creixement, la companyia està encapçalada per tres joves emprenedors. Un d'ells és en Gerard Pruneda, qui explica les claus de l'èxit de la seva empresa

Com ha estat el creixement i l´èxit de la seva empresa?

EcoBASICS es va fundar l´any 2011. Llavors no era fàcil començar un projecte i fins i tot, gent del nostre entorn ens mirava amb cara de «n´esteu segurs?». Tot i això estàvem convençuts que treballant de valent ens en sortiríem. Hi ha hagut sang, suor i llàgrimes (literal), i molts bons consells. Tot això va ajudar a crear una base molt sòlida, que ens va cohesionar molt i ara ens ajuda a tirar endavant nous projectes.

La gent es cuida més i els productes bio estan de moda, és també aquest un factor clau en l´èxit de la seva empresa?

Crec que va més enllà d´una moda, és una tendència que ha vingut per quedar-se i actualment cada cop hi ha més consciència que hem de cuidar la nostra salut. Tant amb una bona alimentació com amb l´esport i una vida sana en general. Els productes ecològics són cada vegada més coneguts i apreciats. També han arribat a les cuines dels millors restaurants i als menjadors escolars. Estem molt contents de l´evolució de la nostra empresa. El mercat ecològic està en creixement però cal conèixer molt bé el producte i el mercat per sortir-se´n.

Com podem saber si realment un producte és ecològic?

La legislació és molt estricta. Totes les fases d´elaboració, envasat, etiquetat i distribució estan controlades per organismes de control i certificació acreditada. Podem distingir els productes ecològics per l´aval ecològic en forma de fulla que els identifica. A més hi ha altres avals complementaris com el CCPAE, el consell regulador de Catalunya. Hi ha inspeccions contínuament, i creiem que és bo que sigui així perquè ajuda a garantir la qualitat i seguretat dels productes. Actualment els termes biològic i bio, ecològic i eco, i orgànic només es poden referir a productes ecològics, fet que ajuda a no confondre el consumidor.

Quins beneficis aporten aquest tipus de productes?

Els productes ecològics estan lliures de residus tòxics que provenen de pesticides, antibiòtics, fertilitzants, fungicides, additius i conservants de síntesi. A més no es permet la utilització d´organismes modificats genèticament (OGM o GMO segons l´idioma). En el fons, són els productes tal com han estat sempre, seguint els processos naturals de cultiu i recol·lecció. Això contribueix al fet que siguin més gustosos i més nutritius. A més de contribuir a respectar el medi ambient.

Creixen les vendes i també les vostres instal·lacions?

Cada vegada que els meus pares em preguntaven quants treballadors érem, n´hi havia algun més. Ara estem més estables però destinem molts esforços a cohesionar i enfortir el grup humà que forma ecoBASICS. Les instal·lacions també han crescut però l´eficàcia i l´eficiència són gairebé obsessions per nosaltres.

Amb quines ajudes heu comptat per dur a terme aquest creixement?

La veritat és que aquí no és gens fàcil començar un negoci, el primer any gairebé hem de tancar per poder pagar les quotes de la seguretat social, ens va anar d´un pèl. Ara som una empresa que genera llocs de treball i un referent en determinats canals i productes. Mai sabrem el número d´empreses que podrien estar contribuint a enfortir el país i reduir les llistes d´atur, i s´han quedat pel camí per culpa d´un sistema més pensat a recaptar que ajudar.

Com ha estat el tracte amb BBVA?

El BBVA ens ha ajudat molt sobretot a l´hora d´iniciar nous projectes que requereixen finançament i enfortir l´estructura de l´empresa. El fort creixement fa que sempre hi hagi inversions i millores a fer per poder continuar oferint el millor producte, amb el millor servei i continuar assegurant al màxim la seguretat alimentària dels nostres productes.