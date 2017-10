Esports d'aigua per als amants de l'aventura

Durant cinc dies, el Saló Nàutic de Barcelona és lloc de diversió i experiències per als aficionats a la nàutica i per a aquells que vulguin iniciar-se en aquest món. Com a novetat, a l'Àrea Fun Beach s'instal·larà una piscina per practicar pàdel surf, encara que els més atrevits podran fer sessions de vela lleugera, caiac i paddle surf a les aigües del port.

Aquestes són algunes de les atractives activitats que ofereixen els clubs nàutics gironins durant, principalment, la temporada d´estiu. És el cas de l´Estartit on es pot llogar qualsevol tipus d´embarcació, així com realitzar cursos de vela i divertir-se amb els Xtreme Water Sports. El Club Nàutic ofereix la possibilitat d´explorar l'entorn privilegiat del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter de la mà d'un guia acreditat amb el lloguer de caiac o paddle surf.

Per altra banda, a la Marina d´Empuriabrava ofereixen una gran diversitat d´activitats com són les excursions guiades de submarinisme i snorkeling per la zona.

El Port Esportiu Marina Palamós és el port base d'una àmplia gamma d'activitats relacionades amb la pràctica de la nàutica esportiva. A les seves instal·lacions s´hi pot fer des de lloguer de veles i embarcacions de motor fins a kayak o cursos per aprendre a navegar.

Àmplia oferta nàutica

El potencial de la Costa Brava ha enfortit el sector nàutic gironí. Els 18 ports que té la zona i la gran diversitat d´empreses que es dediquen a aquest mercat ho testifiquen. Oferta que es complementa amb les escoles nàutiques com és el cas de l´Escola Nàutica de Mediña. Autoritzada per la Direcció General de Pesca Marítima de la Generalitat de Catalunya, el centre imparteix els cursos teòrics i les pràctiques de seguretat, navegació i pràctiques de vela per diferents titulacions de Nàutica Esportiva.

El sector nàutic gironí es complementa amb una xarxa àmplia d´empreses dedicades al món de la navegació, com Náutica Aviñó o Minea Quimica.