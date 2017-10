Els ports de la Costa Brava desembarquen al Saló Nàutic de Barcelona

Els divuit ports que configuren la Costa Brava presentaran al Saló Nàutic de Barcelona la seva àmplia i oferta promoció turística. «El certament és una oportunitat per donar a conèixer els serveis i les instal·lacions dels nostres ports als clients que s´acaben de comprar una embarcació al Saló», destaca Raimon Roca, vicepresident de l´Associació Catalana de Ports Esportius i Turístics (ACPET) de la Costa Brava.

El Saló Nàutic Internacional de Barcelona desembarca al Port Vell, des d´avui i fins diumenge, amb el vent a favor. En la seva 56a edició, creix respecte a l'any anterior en superfície, expositors i mostra flotant concentrant la major oferta de la indústria nàutica esportiva i d'esbarjo d'Espanya. Amb la presència de les principals marques del sector, el certamen presenta més de 120 novetats nacionals i internacionals i organitza prop d'un centenar d'activitats, entre les quals destaquen les propostes relacionades amb l'emprenedoria, el negoci i la divulgació de la nàutica.

El 2017 el Saló Nàutic de Barcelona, organitzat per Fira de Barcelona amb la col·laboració de l´Associació d'Empreses Nàutiques (ANEN), ha experimentat un creixement de l'11% en espai expositiu respecte a l'edició anterior i el 7% en empreses participants amb un total de 275 expositors, entre els quals es troben les principals firmes nacionals i internacionals del sector com Rodman, Beneteau, Jeanneau, CNB-Lagoon, Marina Estrella, Sunseeker, Touron, Yamaha o Zodiac.

Entre els expositors també destaca l´estand de l´Associació Catalana de Ports Esportius i Turístics (ACPET), on hi ha representats els ports gironins. «La Costa Brava és un gran destí nàutic que es troba al centre de dues grans flotes: la costa del sud de França i la costa de Barcelona, els nostres principals clients», destaca Roca.

Per tal de potenciar la navegació, els ports gironins s´han unit sota el Forfait Sailing Costa Brava. Es tracta d´una promoció de set nits d´amarrament en qualsevol dels ports gironins amb unes tarifes molt avantatjoses. D´aquesta manera durant una setmana es pot navegar per una de les costes més boniques del mediterrani amarrant a ports esportius de qualitat.

Més embarcacions

La Costa Brava està composta per 18 ports on destaquen el Club Nàutic Estartit, el Port Marina Palamós i el Port Marina d'Empuriabrava per les seves grans instal·lacions. A la vegada també hi ha petits ports com el de Colera o Llafranc. Tots ells acullen un públic familiar i de segona residència. «El Saló Nàutic de Barcelona és un punt de trobada per donar a conèixer els nostres ports i donar-los més visibilitat internacional», destaca el vicepresident de l´ACPET. Amb prop de 700 embarcacions en exposició tant a terra com a l'aigua, així com tot tipus de productes i serveis nàutics, el Saló Nàutic també ha registrat un augment de l´11% en la seva oferta flotant comparat amb l'edició del 2016 i supera enguany els 180 vaixells de més de 8 metres d'eslora exposats, destacant la flota de 21 catamarans, una de les més importants que s'exhibeix a Europa, i una vintena de models que estan nominats a Millor Vaixell Europeu de l'Any.

«El certamen, referent indiscutible de la indústria nàutica al nostre país, consolida la seva tendència positiva que va en línia amb la recuperació del sector, després d'anys de dificultats a causa de la crisi», explica el president del Saló Nàutic de Barcelona, Luis Conde, afirmant que enguany el saló reforça «el seu paper com la millor plataforma comercial, fòrum d'oportunitats, altaveu del sector i gran aparador de tendències».

Nàutica més tecnològica

Una vintena d'emprenedors donaran a conèixer els seus projectes aplicats al món de la nàutica a la segona edició de les Jornades per a Emprenedors i Startups, organitzades conjuntament amb ANEN que inclouen una zona d'exposició, sessions de networking i un fòrum d'inversió.

També en l'àmbit professional, s'han creat els Professional Meetings en els quals s'han programat un centenar de reunions entre expositors i visitants amb l'objectiu d'intercanviar idees i generar nous contactes comercials. El saló, a més, ha organitzat un complet programa de conferències i jornades en el marc de l'Espai del Mar per analitzar les oportunitats per a la indústria nàutica, entre les quals destaca la sessió de Barcelona Clúster Nàutica sobre els reptes del sector a l'era 4.0.

«El destacat nombre de novetats que es podran veure i les activitats que hem preparat aquest any apunten a un major optimisme i contribuiran a reforçar el nostre posicionament com a saló líder per fer negoci, presentar noves idees i solucions, provar embarcacions i compartir la nostra passió pel mar», apunta el director del certamen, Jordi Freixas.