Vins i Licors Grau lidera una de les vinoteques més grans d'Europa

Més de 12.000 referències de tot el món adornen les prestatgeries d'una de les vinoteques més grans d'Europa. Vins tranquils i escumosos. Vins de casa -de la DO Empordà, del Priorat i la Rioja-, i de procedència internacional. Entre les rústiques prestatgeries també hi ha lloc pels millors destil·lats i licors de fruites, d'herbes, de cacau o de cafè. I en una zona privilegiada, elevada i envidrada, es troba la Selecció Grans Vins, la joia de la vinoteca. Així és la renovada seu de Vins i Licors Grau, instal·lada a Palafrugell.

Amb 40 anys de trajectòria dins el sector, l'empresa ha ampliat darrerament les seves instal·lacions, on destaca un nou magatzem climatitzat de 1.200 m?2; que se suma als 8.000 m?2; ja existents. Així mateix, s'ha augmentat l'espai de la vinoteca amb 500 m?2; que corresponen a la Selecció Grans Vins i a la zona de vins blancs i rosats. A més, s'ha creat un espai subterrani de 400 m?2; dedicat a la realització de presentacions i tastos de vins, així com un celler d'anyades antigues amb vins que van dels anys 20 als 80.

L'acte d'inauguració, celebrat el passat dimecres 15 de novembre coincidint amb el 40è aniversari de la seva fundació, va comptar amb la presència de més de 3.000 persones representants del sector vitivinícola, Horeca, empresarial i institucional tan a nivell nacional com internacional, a més de clients, proveïdors, amics i familiars. Entre els convidats s'hi trobaven destacats viticultors i personalitats de l'entorn del vi com Carlos Falcó, Marqués de Griñón; Xandra Falcó, Marquesa de Mirabel; Telmo Rodríguez, reconegut enòleg de la Rioja; Mª del Mar Raventós, presidenta de Codorniu; Xavier Gramona, de Caves Gramona; José Manuel de la Mata, del Grupo VARMA; Pedro Aznar, de Marqués de Riscal; Josep Roca, sommelier de El Celler de Can Roca, Antoni Fernandez Teixidó, exconseller de la Generalitat qui va inaugurar les instal·lacions al 2003, entre d´altres.

El presentador de la celebració va ser el periodista Manel Fuentes i entre els convidats s'hi trobava el cantant Bertin Osborne que va obsequiar als assistents amb una actuació musical. Durant els parlaments institucionals, Jordi Grau, director general de Vins i Licors Grau, va dirigir unes paraules d´agraïment als assistents i a totes les persones que havien fet possible l'ampliació de les instal·lacions. Al seu torn l'alcalde de Palafrugell va afirmar que es sentia orgullós que una empresa modèlica com Grau tingués seu a Palafrugell.

Per cloure l'acte, el presentador Manel Fuentes va fer pujar a l'escenari convidats i personalitats destacades com Josep Roca, Antoni Fernandez Teixidó, Carlos Falcó, Xandra Falcó i Bertin Osborne, els quals van dedicar unes paraules a la família Grau. Tots ells, van coincidir en que l'empresa Vins i Licors Grau és un clar exemple d'empresa familiar que ha sabut adaptar-se als nous temps, apostant per la innovació, sense deixar de banda el tracte proper i de qualitat amb els seus clients i proveïdors.

L'ampliació de les instal·lacions de la companyia va acompanyada d'una forta aposta per reforçar el canal online, des del qual es va començar a operar el 2009 a través de la botiga www.grauonline.com. En aquest sentit, Grau ha invertit en el sistema de magatzem robotitzat Miniload, que permetrà una millora en l'eficiència del temps, incrementarà la preparació de comandes i minimitzarà els possibles errors.

En total, Vins i Licors Grau ven 12 milions d'ampolles a l'any que corresponen a més de 10.000 referències, una xifra que amb les noves instal·lacions s'ha vist ampliada fins a les 12.000. La companyia compta actualment amb una cartera aproximada de 3.000 clients, principalment de la província de Girona, i com a distribuïdors majoristes, també ubicats a la resta de Catalunya, Espanya i Europa.