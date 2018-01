Les Ferreries té una previsió d'ampliació de 243.607 m2

El Polígon Industrial Les Ferreries de Campllong, després de gairebé 15 anys en funcionament, celebra la seva consolidació amb una ocupació del polígon del 70%. Davant d´aquests números, l´objectiu ara de l´emplaçament és seguir creixent. «El polígon té una previsió d´ampliació de la seva superfície de 226.884 metres quadrats», apunta l´alcalde de Camp­llong, Lluís Freixas. Un projecte en fase de desenvolupament i aprovat pel Departament d´Urbanisme de la Generalitat de Catalunya i per l´Ajuntament de Campllong, que s´ha vist estroncat per la crisi econòmica.

El Polígon Industrial Les Ferreries es va posar en marxa el 2004, després d´independitzar-se del polígon de Riudellots de la Selva. Primerament, la zona industrial de Campllong va néixer per la necessitat d´ampliar el polígon de Riudellots. Junts formaven un gran complex industrial i de logística separats únicament pel riu Onyar i el seu afluent, la riera Gotarra.

«L´administració, però, va obligar, per aspectes mediambientals, col·locar unes franges de protecció entre els rius i la zona industrial. Això va provocar la desconnexió total del polígon de Riudellots amb el de Campllong», explica Freixas. Fet que va provocar la separació dels dos polígons, i la creació de Les Ferreries ara fa 14 anys, el 2004.

Actualment, l´emplaçament de Campllong compta amb una superfície de 243.607 metres quadrats repartits en 60 parcel·les i amb una ocupació del 70%. El polígon ofereix diferents serveis garantits com el subministrament d´aigua, electricitat, enllumenat públic, sanejament (aigües residuals i pluvials separatives), telefonia i telecomunicacions i gas natural. Un dels seus grans avantatges és la seva connexió amb les principals vies de transport de la província de Girona. «El polígon es troba a cinc minuts de l´N-II i de l´Autopista AP-7, des d´on estàs connectat a la resta de Catalunya i Espanya i, també d´Europa», destaca Freixas.

Un altre dels avantatges d´instal·lar l´empresa a Les Ferreries és l´àgil i ràpida gestió i relació amb l´Ajuntament de Campllong. «Som un municipi petit, i qualsevol problema o gestió que tinguin les empreses ens poden trobar al moment», explica l´alcalde. El polígon Les Ferreries ha fet créixer el municipi de Campllong. «Ha estat una supervivència econòmica per al poble», apunta Freixas.



Empreses destinades

al sector dels serveis

A l´emplaçament s´hi troben actualment un total de 30 empreses que generen uns 620 llocs de treball, aproximadament. La major part de les empreses que es troben instal·lades a Les Ferreries estan destinades al sector dels Serveis. Pel seu volum, destaca l´empresa Louis Vuitton (una marca de luxe de bosses de mà i altres complements), Imnasa (fabricant de productes marítims), la constructora Xavier Alsina o Tecnical (fabricant de maquinària industrial).