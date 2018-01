Logis Empordà s'ampliarà amb una plataforma intermodal

n El centre de logística i distribució Logis Empordà ampliarà la seva superfície amb la futura plataforma intermodal de l´Empordà, que tindrà connexió ferroviària amb tota la Península Ibèrica i amb Europa.

Logis Empordà és un centre per a logística i distribució i activitats de valor afegit amb vocació transfronterera. Té una superfície bruta de 73 hectàrees, de les quals està urbanitzada una primera fase de 22 hectàrees. Actualment hi ha diverses empreses en procés d'instal·lació. Adjacent al Logis es troba l'estació intermodal de Vilamalla, amb capacitat per gestionar mercaderies fer­roviàries contenitzades, frigorífics, granels i automòbils.

El complex està format per la plataforma ferroviària El Far i el sector de les Pedroses. Aquest últim espai ocupa una superfície de 727.839,26 metres quadrats, situat al terme municipal del Far d'Empordà (al costat de Figueres, a 130 quilòmetres de Barcelona i a 35 quilòmetres de la frontera francesa). El desenvolupament del sector està previst en quatre etapes, les dues primeres ja estan acabades des del gener de 2011. La urbanització està formada per vials de 20 metres d'ample, (voreres de 4 metres i calçada de 12 metres), pensada per a la maniobrabilitat de vehicles d'alt tonatge.

El centre de logística i distribució compta amb diferents serveis garantits en totes les parcel·les com és la gestió d´aigües residuals sostenibles, un dipòsit d´aigua potable, subministrament elèctric en mitjana tensió i xarxa contraincendis comunitària.

Un altre dels grans trets del centre Logis Empordà és la seva accessibilitat viària. Es troba a 4 quilòmetres de l´autopista AP-7, a menys d´1 quilòmetre de la car­retera nacional N-II i a peu de carretera de la C-31.