Més de 40 anys com a punt de negoci

El polígon industrial de Fornells de la Selva fa més de 40 anys que és un dels punts econòmics més importants de la província de Girona. Amb una superfícies urbana d´1.189.000 metres quardrats i una superfície urbanitzable de 262.000 metres quadrats, el polígon acull un total de 125 empreses.

Als anys 70 es van instal·lar les primeres empreses al polígon de Fornells de la Selva. Amb els anys, el sector no ha parat de créixer tant en metres quadrats com en número d´empreses. L´ampliació més gran es va dur a terme durant el 2004-2006 amb la creació d´un nou sector en el polígon situat a l´altra banda de l´antiga carretera de l´N-II. Un nou espai on destaca el gran nombre de concessionaries de cotxes que hi ha. «Encara hi ha espai per a més empreses, només està ocupada una quarta part de la superfície», destaca Narcís Boschdemont, alcalde de Fornells de la Selva.

Actualment, el principal objectiu del polígon de Fornells és arrelar més empreses i així poder augmentar la superfície. «Hi ha espai per créixer més», apunta Boschdemont, i destaca els grans avantatges d´estar situats a Fornells. «El polígon compta amb fibra òptica, un dels requisits que més demanen i busquen les empreses. I el més important, té una connexió amb les vies de transport del territori excel·lent», apunta. L´emplaçament es troba a 300 metres de l´AP-7, a vuit quilòmetres de l´Aeroport de Girona-Costa Brava, a 40 quilòmetres del port de Palamós i a 7 quilòmetres de l´estació del TAV de Girona.

Es tracta d´un polígon on dominen els concessionaris de cotxes, els tallers mecànics, els magatzems, les naus de logística, així com les empreses dedicades a l´alimentació.

A causa del gran nombre de persones que treballen en les 125 empreses que hi ha, el polígon de Fornells de la Selva compta amb bars i restaurants, així com hostals i centres esportius.