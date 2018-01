La marxa nòrdica crea tendència

Dos bastons, una bona base de tècnica i un camí per endavant. La marxa nòrdica cada vegada guanya més adeptes a la província de Girona. «Es tracta d´una activitat molt jove que ha arribat per quedar-se», apunta Cristina Borràs, impulsora de l´entitat gironina Nordic Walking Girona.

En cinc anys, l´entitat ha iniciat en aquesta especialitat 2.780 persones. Una xifra que amb els anys no para de créixer. Actualment, el sector amb més adeptes és la franja dels 40-60 anys, i on costa més d'arribar és a la gent jove, ja que «culturalment sempre hem associat el bastó a les persones grans», argumenta Borràs.

La marxa nòrdica, però, no consisteix únicament a caminar amb dos bastons, sinó que va més enllà. Es tracta d'una tècnica que s'ha d'aprendre per obtenir beneficis com és una millor posició corporal. És per aquest motiu que des de l´entitat Nordic Walking Girona ofereixen sessions d´iniciació en aquest esport. La Marxa Nòrdica és una manera de caminar on s´inclou no només l´acció de les cames, sinó també la part superior del cos. Es tracta de caminar impulsant-se amb dos bastons dissenyats especialment per a aquesta modalitat, simulant l'acció de l'esquí de fons.

«Amb una bona tècnica, el resultat és un moviment natural que actua de forma suau però molt efectiu en tot l´organisme, i aporta múltiples beneficis tant pel que fa a salut com a millora de la condició física», explica Borràs.

La marxa nòrdica activa i tonifica el 90% de la musculatura del nostre cos, disminueix l'impacte i la pressió sobre les articulacions, ajuda a controlar i perdre pes, millora el sistema cardiovascular incrementant el consum d'oxigen fins a un 60%, millora el drenatge limfàtic en persones afectades de càncer de mama, millora la coordinació i la postura corregint mals hàbits, allibera tensions i relaxa la musculatura cervical, i millora l´estat d'ànim.

L´entitat Nordic Walking Girona va néixer el 2012 amb l'objectiu de promoure la salut i la descoberta del territori a través de la marxa nòrdica. El centre organitza activitats formatives, sortides de marxa nòrdica entre setmana, activitats específiques i a mida per a escoles, empreses, club esportius i centres mèdics, a més de viatges i escapades de cap de setmana.

«Tenim un ampli calendari de sortides. Entre setmana tenim 11 grups en diferents franges horàries i els caps de setmana sortim el primer i tercer cap de setmana de mes, tant dissabte com diumenge, a part dels viatges», conclou Bor­ràs, instructora de la Federació Espanyola i de l'Associació Catalana de Marxa Nòrdica.