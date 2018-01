Pau a la ment i energia al cos, l'essència del ioga

Pau a la ment i energia al cos. Cada vegada més persones s´interessen per aquest principi que acompanya al ioga. Una disciplina holística que té la fama de ser una panacea. «Ensenya els pulmons a respirar plenament, desfà el nus de l'estómac, tracta el cos amb fermesa i flexibilitat, lleva el pes sobre les espatlles, calma el discurs mental i és bàlsam per als nervis », explica Cristina Planellas, fundadora i directora del centre HappyYoga Girona.

Tot els exercicis del ioga afavoreixen la salut de la columna, la flexibilitat, la circulació i la capacitat de meditació. Hi ha postures que involucren les cames i que estan destinades a desobstruir el sistema circulatori sanguini; postures que involucren els braços afavorint el funcionament del cor; així com postures que estimulen i equilibren el sistema endocrí i molts exercicis de respiració yòguica (pranayama) que aporten salut a la psique i claredat a la ment.

El benefici més notori del ioga i que més atractiu fa aquesta disciplina és l´alliberament de l´estrès diari. «El més normal és que el sistema nerviós estigui sobrecarregat i que no sapiguem alliberar-lo, amb la qual cosa l'estrès augmenta. En ser aquest un sistema que abasta tot el cos, rep el benefici de tots els exercicis i eines que utilitza el ioga: mantres, respiració, àsanes i meditació. Aspectes que ajuden a relaxar i tonificar el sistema nerviós, calmant-l´ho i enfortint-l´ho alhora», explica Planellas.

El ioga incorpora diferents disciplines. A HappyYoga Girona ofereixen el Hatha Ioga, l´estil més clàssic i introductori al mètode; l´Ashtanga Ioga, que fa èmfasi en l'aspecte físic del ioga amb postures i moviments més fluids, lligats a la respiració i constituint un sistema de sèries vigoroses i exigents; el Kundalini Ioga que té com a tècnica central despertar l'energia prànica que es troba a la base de la columna vertebral que s´utilitza per prevenir i sanar malalties físiques i emocionals; així com l´Unnata Aeri que es practica suspès a l'aire per intensificar els exercicis i així reptar les limitacions mentals i expandir les físiques. HappyYoga Girona també ofereix classes adaptades a l'embaràs, al postpart, a nens i a adolescents i a empreses.