La tècnica del Pilates

«Millora la qualitat de vida en tots els sentits, aquest és el principal benefici que aporta el Pilates», exposa Daniela Pittiglio, directora i fundadora del centre gironí Pilates Room. Un lloc amb les eines i aparells necessaris per poder posar en pràctica la metodologia autèntica del Pilates, així com la va dissenyar el seu creador, Joseph Pilates.

La pràctica d´aquesta tècnica millora el benestar mental i corporal. Els exercicis s´ensenyen de forma precisa i ajuden a prendre consciència de la respiració, del cos i de l´alineació de la columna vertebral. «Permet corregir les males postures i millora la teva qualitat de vida perquè pots dur a terme les tasques diàries sense dolor i això t´aporta felicitat i plenitud», destaca Pittiglio.

Amb el Pilates es treballa tot el cos i de forma individualitzada. «S'estudia la morfologia individual de cada persona, és a dir, la seva estructura esquelètica. Es pren en consideració la forma del cos de l´alumne i a partir d´aquí es treballen les lesions o dolors que tingui», afegeix l´especialista en Pilates. A Pilates Room s´aconsegueix un cos nou, fort, flexible i atractiu.

Es tracta d´una tècnica que no té edat ni gènere. Qualsevol persona pot beneficiar-se del Pilates: l´atleta, l´empleat d´oficina, aquells amb problemes físics o lesions, els flexibles o els rígids, el ballarí, el boxejador, i la mare en espera.