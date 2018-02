Citroën i Toyota obren les noves instal·lacions a Blanes

Grup Andreu Automoció estrena les noves instal·lacions de les marques Citroën i Toyota a Blanes, la capital de la Selva. Els canvis i noves apostes en automoció de les dues marques fan que les concessions inverteixin en millorar els serveis que ofereixen. Canvia el concepte clàssic del concessionari de vehicle per transformar-se en un espai obert i diàfan, per fer-se més proper a les persones. La decoració, l´exposició de vehicles i la zona d´espera es dissenyen per adaptar-se a les noves tendències.

Mentre Citroën ha canviat la imatge per un disseny més actual i presenta els nous models -el nou Citroën C3, el nou Citroën C3 Aircross i en breus el nou Citroën C4 Cactus-, Toyota, per la seva banda, posa tots els esforços en la seva estratègia dels vehicles híbrids.

Les instal·lacions actuals de Garage Andreu i Japand21 havien quedat petites i desfasades pel volum de clients als quals donava servei. Fins ara, les dues marques compartien la mateixa nau industrial i estaven situades en el carril d´accés a la carretera en direcció a Palafolls.

Amb una inversió aproximada de tres milions d´euros, la nova nau d´uns 2.000 metres quadrats i situada a l´avinguda d´Europa nº 50, donarà molta més visibilitat i proximitat a les dues marques. La nova situació geogràfica, amb molta més facilitat d'accés, ha de permetre augmentar la seva facturació i presència a la zona per consolidar-se i créixer a la Costa Brava.

La concessió d´ambdues marques aposta per donar un servei integral de postvenda, amb els tallers oficial de mecànica i recanvis, i afegint el departament de carrosseria i pintura, que fins ara no l´oferien.

«A partir d´aquest dissabte 3 de febrer les instal·lacions estaran al 100% operatives i tothom que ens vingui a veure se´l convidarà a un petit refrigeri», exposen des del Grup Andreu Automoció.