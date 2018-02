El boom dels trasters a Girona

Cada vegada més persones i empreses tenen la necessitat de llogar un espai on dipositar aquell material que de moment no es necessita. El sector dels trasters, en els últims anys, ha crescut molt. És el cas de l'empresa Costa Brava Space, amb seu a la Serra de Daró, que en els propers mesos estendrà al seu negoci a l'Alt Empordà amb la creació d'un dipòsit a Vilamalla. Costa Brava Space es convertirà així en l'empresa de trasters pionera a la Costa Brava.

Situat al Polígon Pont del Príncep de Vilamalla, el nou dipòsit posarà especial atenció al servei dels guardamobles i a oferir un ràpid i eficaç servei de transport dins la comarca.

Costa Brava Space és una empresa de self-storage ubicada al centre de la Costa Brava. Presta serveis de lloguer de trasters i guardamobles a particulars, autònoms i empreses. «El principal objectiu de negoci és oferir als nostres clients un servei de qualitat, flexible i amb garantia de lloguer. Per això assessorem cada client de forma personalitzada a triar l'espai segons les necessitats a convenir», expliquen.

El projecte de Costa Brava Space va néixer arran de les adverses condicions del sector immobiliari en plena crisi del 2012, i per donar una missió a una sèrie s'immobles industrials que aparentment ja no interessaven en el mercat.

Avui, Costa Brava Space ofereix 22 opcions diferents de trasters, des d'espais d'un metre cúbic fins a 25 metres cúbics. En total, 150 trasters i 400 m2 per a guardamobles. Les instal·lacions estan dotades amb sistemes d'alta tecnologia, accessos amb sensor dactilar, sistemes de videovigilància en temps real, detectors de moviment, sistema d'antiincendis i un servei d'atenció al client les 24h i els 365 dies de l'any. També disposen d'una zona d'aparcament, una zona de càrrega i descàrrega exclusiva per a clients, una botiga de material d'embalatge i un servei de mercaderies.

Un dels motius que ha donat lloc al boom dels trasters, segons expliquen des de Costa Brava Space, és l'augment d'assetjaments i robatoris en finques rurals i petites poblacions, on els garatges no acostumen a tenir un sistema de seguretat. «Cada dia està més clar que la gent ha de guardar, per molts motius, multitud d'objectes que fan nosa i ocupen espai a les cases i a les oficines. Els països més avançats són els creadors d'aquest invent que és el traster de lloguer, amb tota la flexibilitat d'accés, d'estança i de dimensió que el client necessita», explica Carles Jover, de Costa Brava Space. Són moltes les raons per les quals es lloga un traster: per dipositar el mobiliari quan es fan reformes a casa, per fer un canvi de residència, per guardar eines i material de treball, per arxivar documents, per guardar estoc...