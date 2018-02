L'autoemmagatzematge, una solució logística en creixement

Tothom en un moment donat pot necessitar un espai, de forma temporal o permanent, per guardar des de mobles i efectes personals fins a mercaderies o arxius. És per aquest motiu que particulars, empreses o autònoms busquen un traster on dipositar tot el material i que a més tingui un servei Self Storage (autoemmagatzematge). «Es tracta d'espais privats i de diferents grandàries amb la seva pròpia porta, pany i clau individual, on el client pot organitzar les seves pertinences amb total llibertat i accedir a ell en qualsevol moment», explica Josep Perxés de Metrecubic.

El Self-Storage, normalment, ocupa edificis on a les seves plantes es distribueixen els trasters amb amplis passadissos, zones comunes de càrrega i descàrrega i amb disponibilitat de carros i carretons per poder moure les coses amb la màxima comoditat possible. Un concepte que divergeix dels guardamobles: uns contenidors de fusta i apilats un sobre l'altre on es col·loquen les pertinences del client.

El gran avantatge del Self-Storage respecte al guardamobles és el seu lliure accés i l'alta seguretat de les seves instal·lacions. «Als trasters Self-storage hi pots accedir els 365 dies de l'any, les 24 hores del dia i les vegades que es vulgui sense cap cost addicional per visita. El client només necessita el seu propi codi pot accedir a l'edifici i a la vegada al seu traster», explica Perxés.

L'empresa gironina Metrecubic ofereix el seu servei amb unes instal·lacions d'alta seguretat. «A part del control d'accés, que només permet accedir-hi als clients, tenim alarma individual a cada traster, alarma d'intrusió i d'incendi connectada a una central i càmeres de vigilància les 24 hores. També oferim al client una assegurança dels béns que dipositi contra incendi, robatori i inundació», explica Perxés.

El sector dels trasters està molt regulat tant per la normativa contra incendis dels Bombers de la Generalitat com per l'Associació Espanyola de Self Storage (AESS), la qual persegueix qualsevol organització que s'autoanomeni Self-Storage però que no compleixi els estàndard mínims que s'exigeix per guardar pertinences de tercers.

L'empresa Metrecubic fa 10 anys que ofereix el seu servei a la província de Girona, amb una capacitat de 550 trasters. La seva activitat principal és el lloguer de trasters a partir d'1 metre quadrat. També ofereixen servei de mudances tant d'habitatges, comerços, oficines i empreses, venda de material d'embalatge i serveis logístics com recepció de mercaderies i enviaments diversos. A més, a Metrecubic faciliten un furgó gratis al client per si vol traslladar les seves coses fins al traster.