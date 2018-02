Self Storage, espais per a empreses i particulars

Cada vegada més famílies opten per llogar un traster on dipositar tots els estris i així guanyar més espai a l'habitatge. Mobles, cotxets, joguines, eines, electrodomèstics, la roba de la temporada passada, esquís i bicicletes... ocupen molt d'espai a les llars i tot i que es volen tenir a prop, no volem que ens ocupin l'espai diari de casa. És per aquest motiu que l'empresa gironina Tot hi Cap s'ha convertit en una de les millors opcions.

La companyia ofereix magatzems còmodes, de fàcil accés, segurs, privats, nets i secs. Espais que són útils per a particulars però també per a empreses i autònoms, i on cadascú el pot utilitzar pel que necessiti: com a traster, guardamoble, arxiu, gestió de publicitat al punt de venda, picking, magatzem d'eines o d'estocs...

Tot hi Cap acull tant empreses com autònoms que no tenen on guardar les seves mercaderies, eines, productes o arxius. Moltes companyies que necessiten una central logística per emmagatzemar o distribuir mercaderies o el seu material de publicitat a Girona, han trobat amb Tot hi Cap la solució més econòmica.

L'empresa ofereix molts serveis addicionals i útils per a aquest usuari: servei de recepció de mercaderies, lloguer de furgoneta, servei de mudança, destrucció d'arxius i el lloguer d'oficines o de sales de reunions.

Un dels punts forts de Tot hi Cap és la seva ubicació: situat en un punt estratègic davant la carretera Nacional-II, a només 10 minuts del centre de Girona, a 2 minuts de l'autopista AP-7 i la C-25 (Eix Transversal), a 5 minuts de l'Aeroport de Girona Costa Brava o a mitja hora de la frontera amb França i el Port de Mercaderies de Palamós. Tot això amb una gran zona de descàrrega i amb àmplies zones d'aparcament.

Serveis per a particulars



Per als particulars, Tot hi Cap ofereix l'opció de llogar un espai per guardar mobles durant el canvi de domicili o durant un viatge a l'estranger. L'espai també es pot utilitzar com a traster, o un lloc on guardar tot allò que no es necessita habitualment a casa. Cada client pot escollir el traster que més li agradi, en funció dels metres que necessiti i el temps que el necessiti. Les opcions van des de petits magatzems ( boxs) d'1 metre quadrat fins a magatzems de 1.000 metres amb vigilància les 24 h i assegurança inclosa.

L'empresa ofereix un servei de self-storage (auto emmagatzematge) amb accés als trasters les 24 h del dia i els 365 dies de l'any a través d'un codi i targeta personal. Es tracta d'espais nets, secs i segurs.

El servei va més enllà d'emmagatzemar, ja que també ofereix un servei de mudança amb assistència tècnica i professional o bé el lloguer d'una furgoneta per als que volen fer-ho ells mateixos. A més els clients tenen a la seva disposició carrets i transpalets, una gran zona de càrrega i descarrega, pàrquing i una botiga amb material d'embalatge.

Pàrquing de caravanes



A banda de guardar material, Tot hi Cap també ofereix un pàrquing videovigilat per a caravanes, autocaravanes o remolcables com embarcacions. Amb més de 20.000 metres quadrats de pàrquing exterior i més de 2.000 metres quadrats de pàrquing interior, l'empresa ofereix places individuals, càmeres de seguretat, alarmes de seguretat i servei de transport del càmping al pàrquing.