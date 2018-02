La geotèrmia, la font d'energia renovable més desconeguda

L'energia ha passat a ser un aspecte molt important a l'hora de plantejar la construcció i rehabilitació d'un edifici. En els últims anys, la societat cada vegada demana més un habitatge sostenible, és a dir, un edifici de consum gairebé zero. Un concepte que exigeix tant el mercat com les normatives europees.

La pujada del preu de l'energia ha comportat que particulars, promotors i administració prenguin consciència, ja no només ambiental, de la necessitat de treballar amb sistemes altament eficients. I és que un bon disseny de l'espai evita haver de dotar la llar de grans instal·lacions de climatització, una despesa que representa més del 50% del total.

Una opció per aconseguir un edifici de consum gairebé zero és la geotèrmia, una de les fonts d'energia renovable més desconeguda que consisteix en l'aprofitament de l'estabilitat tèrmica del terreny. A través de la instal·lació a les llars de sondes geotèrmiques verticals s'obté energia tèrmica, que s'utilitza per a la calefacció i refrigeració, així com la producció d'Aigua Calenta Sanitària (ACS) mitjançant la Bomba de Calor Geotèrmia (BCG) amb una elevada eficiència. La combinació de l'eficiència energètica que ofereix la geotèrmia amb sistemes de producció d'energia elèctrica fotovoltaica permet apropar els habitatges a l'autosuficiència energètica.

L'empresa QUALI Geotermia, amb seu a Sant Gregori, fa més de 10 anys que instal·la sondes geotèrmiques al territori. Tot i centrar el seu servei a Catalunya, la seva activitat es duu a terme a tot Espanya i també al sud de França. A més, el 2017 l'empresa va obrir una filial a Andorra. QUALI Geotèrmia va néixer el gener de 2015 incorporant l'experiència de 7 anys sota la denominació de CECAM Geotèrmia. «Som, a nivell de Catalunya i Espanya, l'única empresa que presta aquest servei de forma exclusiva i la que té més potencial. Actualment disposem de dos equips d'instal·lació de sondes geotèrmiques que en aquest darrer any han muntat més de 30.000 metres de sondes geotèrmiques», explica Albert Pujadas, director tècnic de QUALI Geotèrmia.

Són molts els avantatges que ofereix la utilització d'aquesta energia renovable i local, present en el subsòl de qualsevol edifici. A més de subministrar calefacció i refrigeració amb un únic equip, permet un estalvi energètic i econòmic molt important, a causa de l'eficiència del sistema. Redueix les emissions de CO2. Redueix la dependència a les xarxes de transport, així com a les puntes de demanda a la xarxa elèctrica. No requereix cap element que trenqui amb l'estètica de l'edifici com seria una xemeneia o una placa solar. És un sistema aplicable a qualsevol lloc del territori i està disponible 24 hores al dia i 365 dies a l'any.

L'aplicació dels sistemes de climatització i producció d'aigua calenta amb geotèrmia té un creixement notori d'implementació a les llars. «Des de QUALI Geotèrmia hem detectat un increment notable en aquest aspecte que s'ha traduït en una allau de demandes d'informació sobre el sistema», apunta Pujadas. Tot i això, a la geotèrmia encara li queda molt de camí per recórrer, per exemple en el món de la indústria. «La geotèrmia, amb un cost de producció de l'energia tèrmica molt baix, farà que la indústria sigui més competitiva respecte a la seva competència», destaca. Pel que fa als èxits, QUALI Geotèrmia va participar en el primer projecte de bloc d'habitatges amb geotèrmia a la ciutat de Girona. El promotor Centre de Gestió Immobiliària va apostar per aquest sistema en una promoció de pisos a l'avinguda Montilivi, els quals disposaran de la més alta quali?cació energètica.